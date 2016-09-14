Первый объект музейного комплекса о партизанах будет открыт в Ленобласти

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 14 сентября. /ТАСС/. Православная часовня, которая станет первым объектом нового интерактивного музейного комплекса, посвященного партизанам, будет открыта в среду в райцентре Луга Ленинградской области. Комплекс расположится у мемориала "Партизанская слава", возведенного в 1973-1975 гг. в память о боевом братстве ленинградских, новгородских и псковских партизан.

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"Часовня у мемориала "Партизанская слава", построенная на средства меценатов, является первым объектом масштабного интерактивного музейного комплекса, рассказывающего о быте партизан, которые в годы Великой Отечественной войны сражались на территории Ленинградской области", - рассказали ТАСС в пресс-службе правительства области. В открытии часовни примет участие губернатор области Александр Дрозденко.

Монумент установлен на холме у шоссе Петербург - Киев, на вершине холма расположена 20-метровая статуя девушки-партизанки с автоматом и развевающимся знаменем в руках. Со времен войны здесь сохранился железобетонный дот, у которого начинается дорога, объединяющая все детали памятника. Вдоль нее установлены 13 гранитных валунов - памятных стел, каждая из которых посвящена одной из бригад Ленинградского Партизанского края. Три уступа-бастиона на подъеме холма символизируют три области, входившие в годы войны в состав Ленинградской и ставшие территорией партизан.

Партизанская деревня

В марте 2016 года областные власти объявили о том, что в Луге будет создан интерактивный музей - партизанская деревня, рассказывающий о подвигах и о повседневной жизни бойцов Ленинградского Партизанского края. В 2016 году Ленинградская область впервые отметила День партизанской славы, установленный в 2015 году. Он учрежден в память о подвиге ленинградских партизан, доставивших весной 1942 года через линию фронта в осажденный город обоз с продовольствием.

Партизанский край под Ленинградом

Ленинградский Партизанский край был первым, возникшим на оккупированной территории СССР: борьба в немецком тылу велась здесь уже в июле 1941 года и продолжалась до 1944 года, когда Советская армия освободила область.

Партизанский край, оборонявшийся силами четырех партизанских бригад, располагался на территории общей площадью 11 тысяч кв. км, ограниченной железными и шоссейными дорогами, соединявшими станцию Дно, Старую Руссу, Холм и Бежаницы. Уже в октябре 1941 года партизаны освободили здесь более 300 населенных пунктов, где проживали около 20 тыс. человек, был полностью восстановлен советский уклад жизни: работали сельсоветы, школы, медпункты, население было объединено в 170 колхозов.

Партизаны в объективе ТАСС

Жизнь и подвиги ленинградских партизан известны стране в том числе благодаря деятельности фотокорреспондентов ТАСС, находившихся в командировках за линией фронта. Несколько сотрудников ЛенТАСС были награждены медалями "Партизану Великой Отечественной войны". Самым известным из них считается Владимир Капустин, который в 1943 году провел более шести месяцев в 5-й партизанской бригаде под командованием Константина Карицкого. Через короткое время партизаны воспринимали его не только как журналиста, но и как своего боевого товарища.

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