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Подвижнику русской культуры барону Эдуарду фон Фальц-Фейну исполнилось 104 года

Общество
14 сентября, 3:44 UTC+3 ЖЕНЕВА /Корр. ТАСС, Константин Прибытков
Барон прикован к постели, но не теряет оптимизма, интересуется событиями в России, переживает за родину
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© Сергей Смольский/ИТАР-ТАСС

ЖЕНЕВА, 14 сентября. /Корр. ТАСС Константин Прибытков/. Подвижнику русской культуры и меценату, почетному внештатному корреспонденту ТАСС барону Эдуарду фон Фальц-Фейну исполнилось 104 года. День рождения он отметит в среду в кругу родных и близких - на вилле "Аскания-Нова" в Вадуце, столице Княжества Лихтенштейн.

Эмигрант первой волны

В среду его навестят дипломаты российского посольства, и, как всегда, будет много звонков из разных стран, в том числе из России, где хорошо знают и ценят его большой труд на благо сохранения за рубежом памятников, связанных с русской историей, возвращения на родину реликвий русской культуры. Барон прикован к постели, но не теряет оптимизма, интересуется событиями в России, переживает за родину.

Удостоверение внештатного корреспондента ТАСС ему было вручено два десятилетия назад. Крепкая дружбы и профессиональная связь с тассовцами - это важная часть его биографии. Долгое время барона не пускали в Советский Союз, считая "белоэмигрантом", и растопить лед недоверия со стороны властей помог корреспондент ТАСС в Швейцарии Георгий Драгунов, рассказавший о бароне-подвижнике в своих материалах.

"ТАСС поверил мне - эмигранту первой волны, - рассказывает барон. - Меня считали врагом народа, и я хотел с кем-нибудь поделиться, сообщить о том, что хочу побывать на родине, в Гавриловке Херсонской области. Но советским представителям запрещали контакты с эмигрантами. Мой большой друг Георгий Драгунов, представитель ТАСС, помог мне встретиться с советскими дипломатами".

Русский дом в Вадуце

В те времена не так легок был путь на родину для эмигранта, и не принималось в расчет, что Советскую Россию Эдуард Александрович покинул шестилетним ребенком вместе с родителями, которые не были ни "белыми", ни "красными". К счастью для барона, в Москве в 1980 году прошла Олимпиада, благодаря которой его выслушали и он смог побывать на родине.

Барон в молодости работал спортивным журналистом, поэтому хорошо знает работу информационного агентства. "ТАСС всегда должен быть первым!" - сказал он во время встречи с корр. ТАСС, а затем добавил с улыбкой: "И о моей смерти он должен сообщить первым". Фон Фальц-Фейн поделился сокровенным: он хотел бы, чтобы его дом в Вадуце, похожий на музей, был открыт в будущем, когда хозяина не станет, для всех приезжающих в Лихтенштейн россиян, интересующихся отечественной историей.

Письма из России

"Я помогал вам, как мог, - говорит барон. - Не буду повторяться, это хорошо известно".

С 1970-х годов он разыскивал, покупал на аукционах и отправлял в СССР, а затем в Россию произведения искусства, архивные документы, исторические реликвии. Фон Фальц-Фейн много душевных сил и времени посвятил сохранению в Швейцарии и Лихтенштейне памяти об альпийском походе русской армии под командованием Александра Суворова, принял участие в возвращение на родину праха Федора Шаляпина. Есть его огромный вклад и в том, что в Россию вернулся "архив Соколова" - материалы расследования о расстреле царской семьи. Он субсидировал восстановление Янтарной комнаты, значительные средства были им перечислены на восстановление Мальтийской капеллы Воронцовского дворца в Санкт-Петербурге.

Сейчас барон известен, награжден орденами, ценим и любим в оставленной в детстве стране, только здоровье его подводит. Лучшая поддержка для него - письма из России, которых очень много. Эдуард Александрович во время встречи попросил прочесть несколько из них, пришедших только что. Написанные разными людьми, друг с другом не знакомыми, они очень похожи в одном: они искренние, и в них всегда есть пожелание здоровья и долгих лет жизни.

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