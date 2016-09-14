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Несмотря на паводок в Приморье проведут День Тигра

Общество
14 сентября, 5:15 UTC+3 ВЛАДИВОСТОК /Корр. ТАСС, Марина Шатилова
Руководство Сихотэ-Алинского заповедника надеется устранить последствия паводка на своей территории к дате экологической акции, 8 октября
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ВЛАДИВОСТОК, 14 сентября. /Корр. ТАСС Марина Шатилова/. Сихотэ-Алинский заповедник, несмотря на паводок, станет участником традиционной для Приморья экологической акции День Тигра 8 октября. К этому сроку на его территории, которую часто называют "родильным домом" тигров, надеются устранить последствия разрушительного тайфуна. Об этом корреспонденту ТАСС сообщила в среду заместитель директора по экологическому просвещению заповедника Ольга Арифулина.

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"Во время паводка инфраструктура получила повреждения, но нет ничего, что мы не можем устранить своими силами. Где-то повалены деревья, где-то "поплыла" экологическая тропа, ряд сотрудников пострадали от наводнения. Однако планов отменять праздник, в котором всегда принимает участие множество детей, пока нет. Он состоится 8 октября", - сказала она.

По ее словам, ситуация в Тернейском районе, где находится заповедник, постепенно нормализуется. "Восстановлена телефонная связь, хотя пока только односторонняя - могут звонить только нам. Сегодня впервые энергоснабжение будет весь день, а не по часам", - сообщила Арифулина.

При этом она отметила, что участие в экологическом марафоне "360 минут" пока придется отложить на неопределенный срок. "Акция предполагает уборку мусора и участие в этом волонтеров. Мы планировали, что 10 сентября в ней примут участие 100-150 человек - жители Тернейского района. Однако сейчас люди заняты устранением последствий паводка в селах Приморья", - сказала представитель заповедника.

Она поблагодарила участников экологического марафона "360 минут" за предложение о помощи, но отметила, что заповедник пока в ней не нуждается. Ранее сообщалось, что волонтеры экологического марафона "360 минут" из Сибири предложили свою помощь в восстановлении инфраструктуры заповедника и готовы отправиться в Приморье.

Сихотэ-Алинский заповедник и паводок

Сихотэ-Алинский заповедник, расположенный в восточной и центральной частях хребта Сихотэ-Алинь, является одним из старейших в России.

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В феврале 2015 года ему исполнилось 80 лет. Площадь природоохранной территории - более 300 тыс. га. Это крупнейший заповедник в ареале амурского тигра, играющий важную роль в сохранении популяции этого хищника, и единственная особо охраняемая природная территория Приморья, имеющая статус Всемирного природного наследия ЮНЕСКО.

Тайфун "Лайонрок" обрушился на Приморье 29-31 августа после мощного циклона, принесшего ливневые дожди. В регионе выпала трехмесячная норма осадков. Из-за паводка там объявлен режим ЧС федерального уровня. 4-6 сентября край оказался под влиянием тайфуна "Намтеун", который принес еще до трех декадных норм осадков.

Тернейский район оказался среди наиболее пострадавших. До сих пор попасть сюда можно только воздушным транспортом, поскольку разрушены дороги и мосты.

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Тайфуны и ураганы Наводнения в России
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