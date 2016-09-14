В Артеке вручили Гран-при лучшему школьному хору России

СИМФЕРОПОЛЬ, 14 сентября. /ТАСС/. Детский хор Костромской гимназии N28 под руководством заслуженного работника культуры РФ Ларисы Горичевой стал победителем Всероссийского фестиваля школьных хоров "Поют дети России", итоги которого накануне вечером подвели в Артеке. Гран-при победителям вручила вице-премьер РФ Ольга Голодец.

"Я знаю что отборочный тур был очень сложный, но здесь собрались самые лучшие - всего тысяча участников. И вы первые, кто возобновляет традицию песенного конкурса "Артековские зори", - сказала Голодец. Она напомнила, что этот конкурс в советские годы был очень популярен в Артеке.

Голодец поприветствовала почетного гостя фестиваля, солиста Большого театра, лауреата крупнейшего международного конкурса "Опералия" Богдана Волкова. Старт карьеры тенора начался как раз в Артеке, с конкурса "Артековские зори". В подарок Волков исполнил для ребят песню про Артек.

"Проигравших в конкурсе нет. Вы не просто отдохнули в Артеке, вы многому здесь научились. Я надеюсь, это будет хорошим стартом для вас", - отметила вице-премьер.

Всего, по ее словам, в конкурсе "Поют дети России" приняли участие около 130 тысяч школьников. В репертуаре фестиваля были и произведения русских классиков - Чайковского, Рахманинова, Глинки, русские народные и казачьи песни, а также произведения композиторов XX века.

Об "Артеке"

"Артек" был открыт 16 июня 1925 года как детский палаточный лагерь - санаторий Общества Красного Креста РСФСР. После воссоединения Крыма с Россией весной 2014 года детский центр был переведен на баланс Республики Крым, а после стал федеральной собственностью. 12 марта 2015 года правительство РФ утвердило программу развития "Артека" до 2020 года с объемом финансирования 5,4 млрд рублей. Предусмотрен капитальный ремонт, реконструкция и строительство лагерей и объектов инфраструктуры. Сейчас "Артек" - это комплекс из девяти детских лагерей (более 300 зданий и сооружений). Всего международный детский центр занимает 218 га, из которых 102 га - парки; береговая линия протянулась на 7 км от Медведь-горы до поселка Гурзуф. Планируется, что к 2020 году "Артек" смогут посещать до 40 тыс. человек в год.