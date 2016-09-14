Стивен Сигал не исключает получения российского гражданства

ЮЖНО-САХАЛИНСК, 14 сентября. /Корр. ТАСС Ирина Байбарза/. Звезда Голливуда Стивен Сигал не исключает возможности получения российского гражданства. Об этом он в среду сообщил в беседе с сахалинскими журналистами.

"Я думаю, российское гражданство - где-то на горизонте. Я бы очень хотел несколько месяцев в году проводить со своими друзьями в России, с людьми, которые меня здесь любят и ждут", - сказал Сигал.

Он отметил, что ему очень нравится в России, так как здесь богатая культура. При этом, по его словам, на Сахалине очень хороший потенциал для ведения бизнеса, кроме того, его привлекает местоположение острова - рядом с Японией.

В среду актер прилетел на Сахалин, став гостем кинофестиваля "Край света". 15 сентября он в открытом кинотеатре встретится с сахалинцами после демонстрации фильма с его участием, сообщили ТАСС в региональном Министерстве культуры и архивного дела.

Шестой сахалинский международный кинофестиваль "Край света" открылся 9 сентября. За последние годы фестиваль "Край света" стал одним из крупнейших и авторитетных на территории России смотров, в программу которого входили как отечественные, так и зарубежные, в особенности азиатские, ленты. Так, в прошлом году жители Сахалина смогли увидеть новинки российского фестивального кинематографа - "Тряпичный союз" Михаила Местецкого, "Чайки" Эллы Манжеевой, "Про любовь" Анны Меликян, а также фильмы из программы Каннского, Берлинского, Венецианского кинофестивалей.

Ранее сообщалось, что в этом году поменялась команда фестиваля. Алексей Агранович покинул пост генерального продюсера фестиваля, вместе с ним ушла и вся прежняя команда. В этом году программным директором кинофестиваля стала Александра Жукова-Шмырова, сопредседателем организационного комитета кинофестиваля - Сергей Новожилов.