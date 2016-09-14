Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Выборы-2016
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 14.09:
$ 64.81
€ 72.76
^
Лента новостей
Разделы сайта
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Стивен Сигал не исключает получения российского гражданства

Общество
14 сентября, 6:11 UTC+3 ЮЖНО-САХАЛИНСК /Корр. ТАСС, Ирина Байбарза
Голливудский актер признался, что в России его привлекает не только богатая культура, но и широкие возможности для ведения бизнеса на Сахалине, а также местоположение острова - рядом с Японией
Материал из 1 страницы
Стивен Сигал

Стивен Сигал

© Виктор Драчев/ТАСС

ЮЖНО-САХАЛИНСК, 14 сентября. /Корр. ТАСС Ирина Байбарза/. Звезда Голливуда Стивен Сигал не исключает возможности получения российского гражданства. Об этом он в среду сообщил в беседе с сахалинскими журналистами.

"Я думаю, российское гражданство - где-то на горизонте. Я бы очень хотел несколько месяцев в году проводить со своими друзьями в России, с людьми, которые меня здесь любят и ждут", - сказал Сигал.

Смотрите также
Американский актер Стивен Сигал на церемонии открытия именной звезды на Аллее славы в торговом центре VEGAS
Стивен Сигал открыл именную звезду на московской Аллее славы

Он отметил, что ему очень нравится в России, так как здесь богатая культура. При этом, по его словам, на Сахалине очень хороший потенциал для ведения бизнеса, кроме того, его привлекает местоположение острова - рядом с Японией.

В среду актер прилетел на Сахалин, став гостем кинофестиваля "Край света". 15 сентября он в открытом кинотеатре встретится с сахалинцами после демонстрации фильма с его участием, сообщили ТАСС в региональном Министерстве культуры и архивного дела.

Шестой сахалинский международный кинофестиваль "Край света" открылся 9 сентября. За последние годы фестиваль "Край света" стал одним из крупнейших и авторитетных на территории России смотров, в программу которого входили как отечественные, так и зарубежные, в особенности азиатские, ленты. Так, в прошлом году жители Сахалина смогли увидеть новинки российского фестивального кинематографа - "Тряпичный союз" Михаила Местецкого, "Чайки" Эллы Манжеевой, "Про любовь" Анны Меликян, а также фильмы из программы Каннского, Берлинского, Венецианского кинофестивалей.

Ранее сообщалось, что в этом году поменялась команда фестиваля. Алексей Агранович покинул пост генерального продюсера фестиваля, вместе с ним ушла и вся прежняя команда. В этом году программным директором кинофестиваля стала Александра Жукова-Шмырова, сопредседателем организационного комитета кинофестиваля - Сергей Новожилов.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться:
Персоны
Сигал, Стивен
В других СМИ
Реклама
Фото
16
В Москве открывается выставка Антонио Бандераса Women in Gold
7
Очистить Байкал за 360 минут: волонтеры собрали на берегах озера 27 тысяч мешков мусора
12
Собянин запустил движение по первому в Москве винчестерному тоннелю
Интересное
Собери ребенка в будущее
Дорога к знаниям: как дети разных стран добираются до школы
Можно ли собрать ребенка в школу и не разориться
Выборы-2016
Зачем идти на выборы, если вам 18, 20, 30, 40, 50, 60, 70 и больше лет
Выборы в Госдуму: рассказываем за 90 секунд
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
СМИ: "Азов" может стать главной силой третьего "майдана" на Украине
2
Генпрокуратура Украины возбудила уголовное дело против главы МВД Авакова
3
В Якутии медведь напал на геолога АК "Алроса", тело человека не найдено
4
Обама считает, что для Трампа Путин "это образец для подражания"
5
СМИ: WADA должно раскрыть процедуру разрешения применения запрещенных препаратов
6
Латвия готовится к планам России прекратить экспорт нефтепродуктов через порты Прибалтики
7
На МКАД опрокинулся в кювет КамАЗ, водитель погиб
Темы дня
Реклама