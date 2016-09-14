Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Выборы-2016
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 14.09:
$ 64.81
€ 72.76
^
Лента новостей
Разделы сайта
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Пять человек скончались за неделю в Дели от лихорадки чикунгунья

Общество
14 сентября, 6:18 UTC+3 НЬЮ-ДЕЛИ /Корр. ТАСС, Евгений Пахомов
Кроме того, по информации Times of India, в Нью-Дели отмечен рост заболеваемости и другими инфекциями, которые разносят москиты, в том числе лихорадкой Денге и малярией
Материал из 1 страницы

НЬЮ-ДЕЛИ, 14 сентября. /Корр. ТАСС Евгений Пахомов/. По меньшей мере пять человек скончались от лихорадки чикунгунья в национальном столичном округе Дели за неделю. Как сообщает сегодня Times of India со ссылкой на Департамент здравоохранения Нью-Дели, всего с начала месяца не менее 1 тыс. человек заболели.

Врачи округа, объединяющего несколько населенных пунктов, в том числе столицу страны Нью-Дели, официально объявили о вспышке этого заболевания. Между тем, несмотря на то, что власти сообщают примерно о 1 тыс. больных, столичные больницы полагают, что в реальности заболевших значительно больше.

"За 20 лет клинической практики я не сталкивался с такой волной случаев чикунгунья. Вопреки тому, что нам известно, этот вирус вызывает тяжелые симптомы, особенно среди пожилых людей", - пояснил изданию доктор Суранджит Чаттерджи, старший консультант одного из крупнейших медучреждений столицы "Аполло Хоспитал". Индийские медики полагают, что вирус мог мутировать и стать более опасным.

Как правило вирус чикунгунья, распространяемый москитами, чья численность резко вырастает в сезон дождей, протекает без особых осложнений, и представляет опасность преимущественно для детей и пожилых людей. Тем не менее на сей раз, по словам индийских врачей, все инфицированные переносят заболевание тяжелее, чем прежде.

Кроме того, по информации Times of India, в Нью-Дели отмечен рост заболеваемости и другими инфекциями, которые разносят москиты, в том числе лихорадкой Денге и малярией.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться:
Страны
Индия
В других СМИ
Реклама
Фото
16
В Москве открывается выставка Антонио Бандераса Women in Gold
7
Очистить Байкал за 360 минут: волонтеры собрали на берегах озера 27 тысяч мешков мусора
12
Собянин запустил движение по первому в Москве винчестерному тоннелю
Интересное
Собери ребенка в будущее
Дорога к знаниям: как дети разных стран добираются до школы
Можно ли собрать ребенка в школу и не разориться
Выборы-2016
Зачем идти на выборы, если вам 18, 20, 30, 40, 50, 60, 70 и больше лет
Выборы в Госдуму: рассказываем за 90 секунд
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
СМИ: "Азов" может стать главной силой третьего "майдана" на Украине
2
Генпрокуратура Украины возбудила уголовное дело против главы МВД Авакова
3
В Якутии медведь напал на геолога АК "Алроса", тело человека не найдено
4
Обама считает, что для Трампа Путин "это образец для подражания"
5
СМИ: WADA должно раскрыть процедуру разрешения применения запрещенных препаратов
6
Латвия готовится к планам России прекратить экспорт нефтепродуктов через порты Прибалтики
7
На МКАД опрокинулся в кювет КамАЗ, водитель погиб
Темы дня
Реклама