Пять человек скончались за неделю в Дели от лихорадки чикунгунья

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НЬЮ-ДЕЛИ, 14 сентября. /Корр. ТАСС Евгений Пахомов/. По меньшей мере пять человек скончались от лихорадки чикунгунья в национальном столичном округе Дели за неделю. Как сообщает сегодня Times of India со ссылкой на Департамент здравоохранения Нью-Дели, всего с начала месяца не менее 1 тыс. человек заболели.
Врачи округа, объединяющего несколько населенных пунктов, в том числе столицу страны Нью-Дели, официально объявили о вспышке этого заболевания. Между тем, несмотря на то, что власти сообщают примерно о 1 тыс. больных, столичные больницы полагают, что в реальности заболевших значительно больше.
"За 20 лет клинической практики я не сталкивался с такой волной случаев чикунгунья. Вопреки тому, что нам известно, этот вирус вызывает тяжелые симптомы, особенно среди пожилых людей", - пояснил изданию доктор Суранджит Чаттерджи, старший консультант одного из крупнейших медучреждений столицы "Аполло Хоспитал". Индийские медики полагают, что вирус мог мутировать и стать более опасным.
Как правило вирус чикунгунья, распространяемый москитами, чья численность резко вырастает в сезон дождей, протекает без особых осложнений, и представляет опасность преимущественно для детей и пожилых людей. Тем не менее на сей раз, по словам индийских врачей, все инфицированные переносят заболевание тяжелее, чем прежде.
Кроме того, по информации Times of India, в Нью-Дели отмечен рост заболеваемости и другими инфекциями, которые разносят москиты, в том числе лихорадкой Денге и малярией.