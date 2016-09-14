В поезде-музее новосибирского метро открылась экспозиция, посвященная пожарной службе

НОВОСИБИРСК, 14 сентября. /Корр. ТАСС Татьяна Карманова/. Новая экспозиция, посвященная Году пожарной охраны и пожарной службе Новосибирска, открылась в уникальном поезде-музее Новосибирского метрополитена, сообщили в среду в пресс-службе регионального МЧС.

"2016 год в МЧС России объявлен Годом пожарной охраны. Экспозиция вагона повествует о развитии пожарной охраны в нашей стране и в Новосибирской области с прошлых столетий и до настоящего времени. Вагон-музей позволит жителям и гостям Новосибирска лучше понять опасную профессию пожарного и почерпнуть полезную информацию", - сказал на открытии экспозиции начальник Главного управления МЧС России по Новосибирской области Виктор Орлов.

Экспозиция повествует об интересных исторических фактах, развитии и становлении пожарной охраны в Новосибирской области. Например, первая пожарная каланча была построена в Новониколаевске (старое название Новосибирска) в 1905 году в центре города, на ней был начертан лозунг: "Один за всех - все за одного". А первая пожарная механическая лестница прибыла в Новосибирск в 1925 году. Через два года, в 1927 году, проведена первая проба телефона, приспособленного для пожарного дела: в течение нескольких секунд пожарные с места возгорания могли присоединиться к городской телефонной линии и вызвать на помощь еще один боевой расчет.

Тематический вагон стал мобильной галереей с редкими фотографиями, интересными кадрами с учений МЧС России, яркими эпизодами боевой работы пожарных и короткими рассказами о службе пожарных.

Ежедневно посетителями поезда-музея становятся более 15 тысяч пассажиров, а за почти шесть лет существования поезда в нем побывало более десяти миллионов человек.

Метрополитеновский поезд-музей "Новониколаевск-Новосибирск" был открыт в 2010 году, в день 25-летия Новосибирского метрополитена. Интерьер четырех его вагонов создан выпускниками и студентами Новосибирской государственной архитектурно-художественной академии и оформлены фотографиями и текстами, посвященными истории Новосибирска. Экспозиция постоянно обновляется.