Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Выборы-2016
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 14.09:
$ 64.81
€ 72.76
^
Лента новостей
Разделы сайта
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

В США придумали складной шлем из картона для велосипедистов

Общество
14 сентября, 8:15 UTC+3 НЬЮ-ЙОРК /Корр. ТАСС, Алексей Качалин
Купить шлем можно за $5 или взять на прокат. В сложенном состоянии он напоминает бумеранг, а в развернутом - гармонь
Материал из 1 страницы
© AP Photo/Pablo Martinez Monsivais

НЬЮ-ЙОРК, 14 сентября. /Корр. ТАСС Алексей Качалин/. Популярность велосипедов в крупных городах растет из года в год. Взять напрокат это средство передвижения можно где угодно. Сложнее дело обстоит со шлемами, которые в США обязательны в поездках по городу. Американка Айсис Шиффер решила устранить это неудобство и придумала легкий, достаточно прочный, складывающийся шлем из картона.

"Вы можете купить его за пять долларов или дешевле в автомате на станции проката, совершить поездку и сдать его или просто выкинуть в мусор на той же станции", - изложила свою идею телекомпании СNN во вторник Шиффер.

Она является основателем и руководителем бюро дизайна Spitfire Industry. Ее детище изготовлено из картона с абсорбером, которые в сложенном состоянии напоминает бумеранг, а в развернутом - гармонь. Слои картона пропитаны специальным раствором, предохраняющим от намокания во время дождя.

Американка разрабатывала концептуальную модель шлема полтора года. Он дешев, доступен для каждого и годен для переработки. Труднее всего было придать изделию из картона нужную прочность. "Во время последних испытаний мы уронили груз весом 4,5 кг с высоты чуть более 90 см, и шлем выдержал удар", - заявила Шиффер.

В США действуют более жесткие стандарты. Это средство защиты должно выдерживать падение объекта массой 4,5 кг с высоты 1,8 метра. "В настоящий момент мы проводим более сложные испытания, чтобы добиться присвоения общенационального сертификата годности", - сообщила изобретательница.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться:
Страны
США
В других СМИ
Реклама
Фото
6
В поезде-музее новосибирского метро открылась экспозиция, посвященная пожарной службе
16
В Москве открывается выставка Антонио Бандераса Women in Gold
7
Очистить Байкал за 360 минут: волонтеры собрали на берегах озера 27 тысяч мешков мусора
Интересное
Собери ребенка в будущее
Дорога к знаниям: как дети разных стран добираются до школы
Можно ли собрать ребенка в школу и не разориться
Выборы-2016
Зачем идти на выборы, если вам 18, 20, 30, 40, 50, 60, 70 и больше лет
Выборы в Госдуму: рассказываем за 90 секунд
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Один из руководителей "ЦентрОбуви" объявлен в розыск
2
Обама считает, что для Трампа Путин "это образец для подражания"
3
В Якутии медведь напал на геолога АК "Алроса", тело человека не найдено
4
В Москве при ограблении продавец закрыла налетчика в магазине
5
Генпрокуратура Украины возбудила уголовное дело против главы МВД Авакова
6
ДТП с участием четырех автомобилей произошло на МКАД, пострадавших нет
7
В Новосибирской области раскрыли убийство 12-летней школьницы
Темы дня
Реклама