В США придумали складной шлем из картона для велосипедистов

НЬЮ-ЙОРК, 14 сентября. /Корр. ТАСС Алексей Качалин/. Популярность велосипедов в крупных городах растет из года в год. Взять напрокат это средство передвижения можно где угодно. Сложнее дело обстоит со шлемами, которые в США обязательны в поездках по городу. Американка Айсис Шиффер решила устранить это неудобство и придумала легкий, достаточно прочный, складывающийся шлем из картона.

"Вы можете купить его за пять долларов или дешевле в автомате на станции проката, совершить поездку и сдать его или просто выкинуть в мусор на той же станции", - изложила свою идею телекомпании СNN во вторник Шиффер.

Она является основателем и руководителем бюро дизайна Spitfire Industry. Ее детище изготовлено из картона с абсорбером, которые в сложенном состоянии напоминает бумеранг, а в развернутом - гармонь. Слои картона пропитаны специальным раствором, предохраняющим от намокания во время дождя.

Американка разрабатывала концептуальную модель шлема полтора года. Он дешев, доступен для каждого и годен для переработки. Труднее всего было придать изделию из картона нужную прочность. "Во время последних испытаний мы уронили груз весом 4,5 кг с высоты чуть более 90 см, и шлем выдержал удар", - заявила Шиффер.

В США действуют более жесткие стандарты. Это средство защиты должно выдерживать падение объекта массой 4,5 кг с высоты 1,8 метра. "В настоящий момент мы проводим более сложные испытания, чтобы добиться присвоения общенационального сертификата годности", - сообщила изобретательница.