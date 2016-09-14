Эксперт: иностранные студенты должны сдавать экзамен по русскому языку

ВЛАДИВОСТОК, 14 сентября. /Корр. ТАСС Марина Шатилова/. Экзамен для иностранцев, подтверждающий уровень владения русским языком при поступлении в российские вузы, должен быть обязательным и очень серьезным. Такое мнение высказала ТАСС директор Центра русского языка и культуры Восточного института - Школы региональных и международных отношений Дальневосточного федерального университета (ДВФУ) Ирина Череповская.

"Для иностранного студента, который не проходил обучение на подготовительном факультете, экзамен, подтверждающий уровень владения русским языком, должен быть обязательным и очень серьезным. Это один из способов поднять престиж российского высшего образования на международном рынке," - отметила эксперт.

Лучший выход- предварительная языковая подготовка

По мнению Череповской, лучшим выходом для иностранцев, желающих учиться в российских вузах, но не владеющих или плохо владеющих русским языком, является обучение на предварительных курсах.

"Предварительная подготовка иностранного абитуриента и будущего студента российского вуза очень правильная и просто необходимая вещь. Такие студенты не только проходят подготовку по русскому языку и языку науки, они знакомятся со всей системой учебы в российском вузе, адаптируются к новым формам учебной работы, привыкают изучать специальные дисциплины и вести учебное взаимодействие по избранной специальности на неродном языке. Как правило, в дальнейшем такие студенты имеют лучшую успеваемость и реже отсеиваются из-за задолженностей", - считает эксперт.

По итогам такой, как правило, годичной подготовки иностранцы сдают сложный, состоящий из нескольких частей экзамен по русскому языку и языку избранного направления подготовки. "Эта система работает в РФ уже более 60 лет и отлично себя зарекомендовала", - отметила представитель ДВФУ.

В России создана гибкая система языковой подготовки иностранцев

При этом, отмечает Череповская, система довузовской подготовки иностранцев постоянно модернизируется, учитывая новые образовательные тенденции, студенческие обмены и межгосударственные образовательные программы. В частности, созданы многочисленные методические рекомендации по организации работы подготовительных отделений страны, унифицируются программы, требования и форма итогового документа.

"Это необходимо в современном глобальном образовательном пространстве, так как нередко иностранные студенты проходят подготовку в одном вузе, а на программы основных факультетов поступают в другой", - подчеркнула она.

"Для ДВФУ важным также является изменение географии стран: если ранее до 90% слушателей Центра русского языка и культуры было из стран АТР, то сегодня их всего 63%. У нас появились слушатели из стран Латинской Америки, Африки, Индии. Появление учащихся из стран с различными методико- педагогическими системами потребовало от преподавателей русского языка как иностранного корректирования методических подходов, форм и приемов работы в аудитории", - рассказала эксперт.

Оттока иностранцев не будет

Введение экзамена на знание русского языка не вызовет снижения числа иностранных студентов, которые хотят учиться в российских вузах, считает Череповская. "Думаю, этого не стоит бояться. ДВФУ должен, как и все американские и европейские вузы, занимающие достойные позиции в рейтингах, требовать подтверждение уровня владения русским языком при поступлении иностранного гражданина на русскоязычную образовательную программу, так как именно от владения языком будет напрямую зависеть качество подготовки будущего иностранного специалиста", - подчеркнула представитель ДВФУ.

В университете отмечают, что число иностранцев, желающих обучаться русскому языку на подготовительных курсах и курсах русского языка, растет с каждым годом. Причем 90% них затем продолжают обучение в ДВФУ. Так, в прошлом учебном году в Центре русского языка и культуры университета прошли обучение более 600 человек из таких стран, как Республика Корея, КНР, Колумбия, Венесуэла, КНДР, Япония, Лаос, Индонезия, Малайзия, Свазиленд, Алжир, Намибия, Вьетнам, Замбия, Йемен, Афганистан, Сирия, Ирак. В этом году число студентов достигло одной тысячи человек, а к перечню стран добавились Великобритания, Индия и Боливия.

Предложения по экзаменам

Ранее сообщалось, что глава Минобрнауки РФ Юлия Васильева высказалась за введение обязательного экзамена по русскому языку для иностранных студентов.

По словам министра, для введения данной процедуры будут разработаны единые контрольные измерительные материалы, критерии оценки, процедура проведения итогового экзамена.

ДВФУ - крупнейший вуз Дальнего Востока. Сегодня в ДВФУ обучается более 2500 иностранцев из 48 стран мира. 81% иностранных студентов, учащихся в университете, а это около 2 тысяч человек, приезжают из стран АТР - Китая, Республики Корея, Японии и Вьетнама. Предполагается, что к 2020 году в ДВФУ будет не менее 7,5 тысяч иностранных студентов - около 30% всех учащихся.

Языковую подготовку иностранцы проходят в Центре русского языка и культуры, который за 25 лет своего существования обучил более 5 тысяч иностранцев.