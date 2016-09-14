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Эксперт: иностранные студенты должны сдавать экзамен по русскому языку

Общество
14 сентября, 8:21 UTC+3 ВЛАДИВОСТОК /Корр. ТАСС, Марина Шатилова
По мнению Ирины Череповской, лучшим выходом для иностранцев, желающих учиться в российских вузах, но не владеющих или плохо владеющих русским языком, является обучение на предварительных курсах
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ВЛАДИВОСТОК, 14 сентября. /Корр. ТАСС Марина Шатилова/. Экзамен для иностранцев, подтверждающий уровень владения русским языком при поступлении в российские вузы, должен быть обязательным и очень серьезным. Такое мнение высказала ТАСС директор Центра русского языка и культуры Восточного института - Школы региональных и международных отношений Дальневосточного федерального университета (ДВФУ) Ирина Череповская.

"Для иностранного студента, который не проходил обучение на подготовительном факультете, экзамен, подтверждающий уровень владения русским языком, должен быть обязательным и очень серьезным. Это один из способов поднять престиж российского высшего образования на международном рынке," - отметила эксперт.

Лучший выход- предварительная языковая подготовка

По мнению Череповской, лучшим выходом для иностранцев, желающих учиться в российских вузах, но не владеющих или плохо владеющих русским языком, является обучение на предварительных курсах.

"Предварительная подготовка иностранного абитуриента и будущего студента российского вуза очень правильная и просто необходимая вещь. Такие студенты не только проходят подготовку по русскому языку и языку науки, они знакомятся со всей системой учебы в российском вузе, адаптируются к новым формам учебной работы, привыкают изучать специальные дисциплины и вести учебное взаимодействие по избранной специальности на неродном языке. Как правило, в дальнейшем такие студенты имеют лучшую успеваемость и реже отсеиваются из-за задолженностей", - считает эксперт.

По итогам такой, как правило, годичной подготовки иностранцы сдают сложный, состоящий из нескольких частей экзамен по русскому языку и языку избранного направления подготовки. "Эта система работает в РФ уже более 60 лет и отлично себя зарекомендовала", - отметила представитель ДВФУ.

В России создана гибкая система языковой подготовки иностранцев

При этом, отмечает Череповская, система довузовской подготовки иностранцев постоянно модернизируется, учитывая новые образовательные тенденции, студенческие обмены и межгосударственные образовательные программы. В частности, созданы многочисленные методические рекомендации по организации работы подготовительных отделений страны, унифицируются программы, требования и форма итогового документа.

"Это необходимо в современном глобальном образовательном пространстве, так как нередко иностранные студенты проходят подготовку в одном вузе, а на программы основных факультетов поступают в другой", - подчеркнула она.

"Для ДВФУ важным также является изменение географии стран: если ранее до 90% слушателей Центра русского языка и культуры было из стран АТР, то сегодня их всего 63%. У нас появились слушатели из стран Латинской Америки, Африки, Индии. Появление учащихся из стран с различными методико- педагогическими системами потребовало от преподавателей русского языка как иностранного корректирования методических подходов, форм и приемов работы в аудитории", - рассказала эксперт.

Оттока иностранцев не будет

Введение экзамена на знание русского языка не вызовет снижения числа иностранных студентов, которые хотят учиться в российских вузах, считает Череповская. "Думаю, этого не стоит бояться. ДВФУ должен, как и все американские и европейские вузы, занимающие достойные позиции в рейтингах, требовать подтверждение уровня владения русским языком при поступлении иностранного гражданина на русскоязычную образовательную программу, так как именно от владения языком будет напрямую зависеть качество подготовки будущего иностранного специалиста", - подчеркнула представитель ДВФУ.

В университете отмечают, что число иностранцев, желающих обучаться русскому языку на подготовительных курсах и курсах русского языка, растет с каждым годом. Причем 90% них затем продолжают обучение в ДВФУ. Так, в прошлом учебном году в Центре русского языка и культуры университета прошли обучение более 600 человек из таких стран, как Республика Корея, КНР, Колумбия, Венесуэла, КНДР, Япония, Лаос, Индонезия, Малайзия, Свазиленд, Алжир, Намибия, Вьетнам, Замбия, Йемен, Афганистан, Сирия, Ирак. В этом году число студентов достигло одной тысячи человек, а к перечню стран добавились Великобритания, Индия и Боливия.

Предложения по экзаменам

Ранее сообщалось, что глава Минобрнауки РФ Юлия Васильева высказалась за введение обязательного экзамена по русскому языку для иностранных студентов.

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По словам министра, для введения данной процедуры будут разработаны единые контрольные измерительные материалы, критерии оценки, процедура проведения итогового экзамена.

ДВФУ - крупнейший вуз Дальнего Востока. Сегодня в ДВФУ обучается более 2500 иностранцев из 48 стран мира. 81% иностранных студентов, учащихся в университете, а это около 2 тысяч человек, приезжают из стран АТР - Китая, Республики Корея, Японии и Вьетнама. Предполагается, что к 2020 году в ДВФУ будет не менее 7,5 тысяч иностранных студентов - около 30% всех учащихся.

Языковую подготовку иностранцы проходят в Центре русского языка и культуры, который за 25 лет своего существования обучил более 5 тысяч иностранцев.

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