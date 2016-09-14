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Губернатор Сахалина предлагает обнулить ипотеку при рождении второго ребенка

Общество
14 сентября, 8:28 UTC+3 ЮЖНО-САХАЛИНСК /Корр. ТАСС, Ирина Байбарза
В настоящий момент а регионе действует норма, когда при рождении третьего ребенка семье выплачивают до 2 млн рублей на улучшение жилищных условий
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Губернатор Сахалинской области Олег Кожемяко

Губернатор Сахалинской области Олег Кожемяко

© ИТАР-ТАСС/Александр Астафьев

ЮЖНО-САХАЛИНСК, 14 сентября. /Корр. ТАСС Ирина Байбарза/. Губернатор Сахалинской области Олег Кожемяко поручил региональному правительству разработать новые меры социальной поддержки - речь идет об обнулении ипотечного кредита при рождении второго ребенка. Об этом сообщила пресс-служба главы региона.

"Минфину и Минсоцзащиты поручено просчитать возможности для введения новых мер поддержки островитян с 1 января 2017 года", - говорится в сообщении.

Как уточнили в пресс-службе, новая мера поддержки предусматривает уменьшение ставки по ипотечному кредиту при рождении первого ребенка до 3,5% годовых, а при рождении второго - она обнулится.

Сейчас при рождении третьего ребенка сахалинские власти предоставляют социальную выплату на улучшение жилищных условий в размере до 2 млн рублей.

Кроме того, Кожемяко предложил предоставить жителям Сахалина и Курил возможность использовать региональный материнский капитал не только на улучшение жилищных условий, образование детей и оплату медицинских услуг. "Мы рассматриваем варианты расширения этого списка. Семьи, не дожидаясь достижения трехлетнего возраста ребенка, смогут направить данные средства на приобретение автомобиля, ремонт жилья. Также прорабатывается вопрос о предоставлении ежеквартальной выплаты средств областного материнского капитала семьям с детьми до трех лет для распоряжения ими на наиболее востребованные цели", - сказал губернатор.

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