Автор предложения о лишении через суд ученых степеней уволен из Минобрнауки

МОСКВА, 14 сентября. /ТАСС/. Глава Минобрнауки Ольга Васильева уволила сотрудника, который внес в готовящийся законопроект положение о лишении ученых степеней на основании судебного решения. Об этом она сообщила журналистам.

"Я провела внутреннюю проверку, что произошло реально. Выяснилось, что один из сотрудников министерства, не посоветовавшись ни с директором департамента (департамент аттестации научных и научно-педагогических работников - прим. ТАСС), ни с его заместителем, сделал такие изменения, чем внес большую сумятицу. Он уволен, потому что люди так не работают", - сказала Васильева.

По ее словам, сложившуюся ситуацию она объясняет себе тем, что этот человек мало проработал в ведомстве и "каких-то вещей не понимал". "Что называется, человеческий фактор", - отметила министр.

Она добавила, что законопроект Минобрнауки был призван предоставить право защиты диссертации на английском языке для иностранных граждан, приглашенных в РФ для проведения научных исследований. "Он должен защитить отношения с иностранными учеными, работающими у нас. Допустим, ученый в каком-то институте хочет защитить диссертацию, работая в России. И вопрос был в том, можно ли это сделать на английском языке. Это единственные поправки, которые должны были вноситься", - подчеркнула Васильева.

Она также указала, что основная задача разрабатываемого законопроекта - совершенствование системы государственной научной аттестации. "Недопустимо принимать какие-либо нормы, мешающие общественному контролю в выявлении недобросовестных ученых", - заключила министр.

Ранее на федеральном портале проектов нормативных правовых Минобрнауки разместило законопроект, согласно которому лишение ученой степени может происходить только на основании решения суда. В частности, согласно предлагаемым изменениям, в списке документов, необходимых для подачи заявления о лишении ученой степени, должно быть "судебное решение о признании нарушения авторских прав лицом, в отношении которого подано заявление". Таким образом сильно бы затруднялось выявление недобросовестных авторов диссертационных работ.