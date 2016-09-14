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Военные нашли белого медвежонка и отправили его в Московский зоопарк

Общество
14 сентября, 10:37 UTC+3
В начале сентября местные жители обратили внимание на заблудившегося и пришедшего в поселок медвежонка
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ТАСС/Минобороны РФ

МОСКВА, 14 сентября. /ТАСС/. Военные Минобороны России помогли белому медвежонку, потерявшему медведицу и случайно зашедшему в населенный пункт Реркайпи на острове Шмидта, обрести новый дом в Московском зоопарке, сообщает военное ведомство.

В начале сентября местные жители обратили внимание на заблудившегося и пришедшего в поселок медвежонка. Чтобы он не убежал от людей и не погиб в дикой природе, специалисты местной организации "Медвежий патруль" поймали медвежонка и через военных связались с Московским зоопарком.

Министр обороны генерал армии Сергей Шойгу, узнав об этом, выделил самолет для перевозки зверя в столицу. Контейнер с косолапым погрузили в вертолет Ми-26 и доставили до Анадыря, где уже ожидал Ан-72 транспортной авиации ВКС России, на котором медвежонок был отправлен на подмосковный аэродром Чкаловский.

Сейчас медвежонок находится в питомнике Московского зоопарка в Волоколамске, где проверят его здоровье, сделают вакцинацию, возьмут необходимые анализы.

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