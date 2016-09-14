Власти Крыма изучают возможность открытия чартерного сообщения с КНР

СИМФЕРОПОЛЬ, 14 сентября. /Корр. ТАСС Татьяна Кузнецова/. Власти Республики Крым изучают возможность открытия чартерного сообщения с Китаем в случае роста турпотока из этой страны, сообщил ТАСС глава комитета крымского парламента по санаторно-курортному комплексу и туризму Алексей Черняк.

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"Этот вопрос обсуждается, - сказал собеседник агентства. - Но это следующий шаг, следующий этап, когда группы (из Китая) начнут регулярно менять друг друга, когда состав групп будет расширен".

По его словам, открытие чартерного сообщения с КНР удешевит поездку китайских туристов в Крым. "Чартер будет летать напрямую в аэропорт Симферополя, а не рейсовыми самолетами через Москву. Это выгодно и китайской стороне, и нам это выгодно, но это перспектива. Это будет только тогда, когда наберется как минимум полный самолет (туристов) в одну сторону", - отметил Черняк.

При этом он не стал давать прогнозов о сроках начала чартерного сообщения Крыма с Китаем. По его словам, на это решение будет также влиять внешнеполитическая ситуация - поведение Украины, позиция Европы по Крыму и т.п.

"Но с учетом того, что за год мы добились и сделали все, чтобы прилетели официальные безвизовые группы (из Китая - прим. ТАСС), то теперь главная задача - стабильно и четко работать в этом направлении. Пускай год уйдет, пускай два, но чтобы эта работа набирала мощность. Мы здесь не спешим, восток - дело тонкое", - сказал глава парламентского комитета.

В Крым из Китая без виз

Ранее ТАСС сообщал, что в минувшие выходные в Крым прибыла первая официальная группа туристов из Китая после подписания между Россией и КНР соглашения о безвизовом пересечении границ. Черняк отметил, что до конца года в рамках данного соглашения ожидается приезд еще двух групп туристов из Китая. "В ноябре-декабре будет по одной группе. Группы сейчас формируются", - сказал он.

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По словам собеседника агентства, Крым способен принимать от 20 китайских туристов в месяц до 200 тысяч в неделю. "Все зависит от нас, от того, как мы их тут встретим, как презентуем Крым, как он им понравится, как качество услуг и ценовая политика будут совпадать. Я думаю, что это все в наших руках", - отметил Черняк.

Соглашение между правительствами РФ и Китая о безвизовых туристических поездках в рамках организованных групп (через турфирмы) было подписано в 2000 году.

Власти Крыма и Севастополя 16 марта 2014 года провели референдум по вопросу воссоединения с Россией. В нем приняли участие более 80 процентов имеющих право голоса. За воссоединение с Россией проголосовали 96,7 и 95,6 процента, соответственно. 18 марта того же года Путин подписал договор о принятии Республики Крым и Севастополя в состав РФ, а 21 марта он был ратифицирован Федеральным Собранием.

Киев отказался признавать Крым частью России.

Сейчас Крым встал в ряд крупных курортных регионов страны. В прошлом году его посетили порядка 4,6 млн человек. В этом году, по прогнозу Черняка, республика должна принять 5,5 - 6 млн отдыхающих.