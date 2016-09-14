Детей в РФ привьют двумя новыми вакцинами от гриппа

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МОСКВА, 14 сентября. /ТАСС/. Три отечественные вакцины, в том числе две новые, для профилактики гриппа среди детей включены в календарь прививок.
В этом году планируется привить около 5 млн детей дошкольного возраста. Об этом сообщила журналистам глава Роспотребнадзора Анна Попова.
"Одна уже привычная нам "Гриппол Плюс" и две новых - все они отечественные - "Совигрипп" и "Ультрикс" для детей", - сказала она о вакцинах, включенных в этом году в национальный календарь прививок.
Более 1 тыс. человек привили от гриппа в пунктах у метро Москвы за сутки
Попова отметила, что общий объем поставленных детям вакцин в РФ будет составлять почти 18 млн доз. "Из них почти 5 млн - вакцины для детей до 6 лет", - уточнила она.
Более половины от планируемого объема вакцин от гриппа уже доставлено в субъекты РФ, иммунизация начата.
"На сегодняшней день доставка вакцин от гриппа первым траншем осуществлена во все субъекты, и 52% от планируемого количества уже находится на территориях субъектов РФ и муниципалитетов. Иммунизация уже начата", - сказала Попова.
Всего, по словам главы ведомства, в этом году планируется привить около 48 млн россиян.
Она также отметила, что по прогнозам Всемирной организации здравоохранения в этом году будет распространен изменившейся штамм гриппа А (Н3N2) (Гонконг), а также изменившейся вирус гриппа B. "Они также включены в вакцину", - сказала она.
Рост заболеваемости острыми респираторно-вирусными инфекциями (ОРВИ), согласно данным Роспотребнадзора, зафиксирован незначительный, увеличение заболеваемости ожидается позднее.
"Как мы и прогнозировали, сейчас мы видим незначительный, но все же подъем заболеваемости ОРВИ. Пока в нашей статистике нет случаев заболевания гриппом в значимом количестве, но мы прекрасно понимаем, что прогноз в этом году неизменно сбудется и грипп обязательно придет", - сказала Попова.