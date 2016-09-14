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У Бастрыкина появились свои аккаунты в социальных сетях

Общество
14 сентября, 11:15 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 14, сентября. /ТАСС
Председатель Следственного комитета РФ уделяет большое внимание личному общению с гражданами, в том числе потерпевшими от преступлений
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Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин

Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин

© Сергей Савостьянов/ТАСС

МОСКВА, 14 сентября. /ТАСС/. Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин создал аккаунты в социальных сетях "ВКонтакте" и Facebook. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе СК РФ.

"Чтобы более оперативно продолжать общение с интернет- аудиторией напрямую, а также дать возможность большему количеству граждан высказать свое мнение, были созданы аккаунты в социальной сети Facebook и "ВКонтакте". Ссылки на эти аккаунты также размещены на странице Александра Бастрыкина на официальном сайте Следственного комитета России", - сообщили в СК.

В ведомстве подчеркнули, что Бастрыкин уделяет большое внимание личному общению с гражданами, в том числе потерпевшими от преступлений. С момента создания СК глава Следственного комитета регулярно проводит личные приемы граждан как в Москве, так и в других городах, на которых выслушивает мнение и принимает жалобы граждан на действия следователей и по иным вопросам, относящимся к компетенции СК России.

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Бастрыкин, Александр Иванович
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