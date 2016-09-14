Западный берег нам поможет: как Крым будет конкурировать с Турцией за туристов

Крым и Кавказ должны победить в конкурентной борьбе за российского туриста несмотря на то, что после открытия чартерного сообщения с Турцией более 200 тыс. россиян сделали выбор в пользу отдыха в этой стране — такое мнение высказала вице-премьер правительства РФ Ольга Голодец. Что касается Крыма, то среди резервов в соперничестве с пляжами Турции эксперты называют дальнейшее развитие инфраструктуры, более активное освоение западного побережья полуострова и привлечение туристов из-за рубежа.

Турист мигрирует на запад

Заполненное отдыхающими южное побережье Крыма и относительно пустынные пляжи западного берега полуострова — такую картину можно было наблюдать в последние годы. Но сейчас ситуация меняется: впервые за многие годы западный Крым начал составлять реальную конкуренцию южному берегу полуострова.

К продвижению на запад туристов "стимулируют" высокие цены южного побережья и поиски тихих мест с песчаными пляжами.

Туристы переориентируются на отдых именно в малых отелях, скорее всего, потому что там индивидуальный подход к каждому отдыхающему. Они заинтересованы в домашнем здоровом питании и максимальной близости к пляжам. Туристы едут за чистым эко-отдыхом Наталья Пархоменко Председатель Ассоциации мини-отелей Крыма

"Если говорить о развитии западного Крыма, то можно сказать, что он не только наступает на пятки, но уже дышит в спину южному берегу", — говорит министр курортов и туризма региона Сергей Стрельбицкий и приводит статистику: еще два с половиной года назад на Южный берег Крыма приезжало почти две трети от общего потока туристов, в 2015-м — 54%, то в этом году — лишь 41%. Западное же побережье выбрали 37% отдыхающих.

"Почему так произошло? В первую очередь сыграли свою роль цены. Курорты Ялты и Алушты вполне сопоставимы по ценам с Сочи, а вот в западной и восточной частях Крымского полуострова отдых на 15—20% дешевле", — поясняет Стрельбицкий.

Экоотдых или инфраструктура?

Именно развитие западного побережья Крыма — один из резервов роста для туристической индустрии региона. Сакский, Черноморский, Раздольненский районы, Евпатория — все это относительно новые для российского туриста места, которые еще два года назад не слишком уверенно привлекали отдыхающих.

Инфраструктура здесь тоже не особо развита: крупные известные отели находятся в основном на южном побережье. Однако, как уверена председатель Ассоциации мини-отелей Крыма (объединяет более 200 мини-отелей на полуострове) Наталья Пархоменко, цена не единственное, что заставляет туристов осваивать новые для себя территории.

"Туристы с материковой России переориентируются на отдых именно в малых отелях, скорее всего, потому, что там индивидуальный подход к каждому отдыхающему. Они заинтересованы в домашнем здоровом питании и максимальной близости к пляжам. Туристы едут за чистым экоотдыхом", — уверена Пархоменко.

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По ее словам, таким путешественникам не очень важна инфраструктура вокруг, главное — чистое море и пляж. "Туристы открывают для себя другой Крым, не привычный южный берег, а западный Крым с его многокилометровыми песчаными пляжами", — говорит глава ассоциации.

Но про развитие инфраструктуры забывать тоже нельзя, уверены представители туристических властей.

"Категорически не согласен с мнением, что только недорогие путешественники едут в Крым. Мне кажется, отсутствие высококачественной инфраструктуры негативно влияет на турпоток в Крым. Нам важно, чтобы она там была создана", — отметил в беседе с ТАСС руководитель Ростуризма Олег Сафонов.

"В прошлом году в Крыму было построено пять гостиниц, в этом году ожидаем большего количества", — сообщил Сафонов. При этом, по его словам, власти поддерживают разные инвестпроекты: "Мы исходим из того, что инвестор сам вправе определять, какого уровня и качества он хочет строить гостиницу. Это его риск, его бизнес-решение, на которое мы влиять не собираемся. Если принято решение инвестором строить пятизвездочную гостиницу, мы приветствуем, если трехзвездочную — тоже. Ведь совершенно очевидно, что сегодня спрос имеется в разных категориях и этот спрос превышает предложение".

С целью развития инфраструктуры идет процесс подключения к финансированию из госбюджета (через ФЦП развития внутреннего туризма) проекта строительства набережной в Гурзуфе. Когда проект будет завершен, инвесторам будет интересно активно вкладывать деньги в близлежащие территории, уверен глава Ростуризма.

Кубань и Китай потянулись в Крым

Второй важный фактор для развития туризма к Крыму — привлечение отдыхающих из тех стран и регионов России, которые раньше об отдыхе на полуострове не задумывались. Так, в последние годы в Крыму отдыхает много жителей Краснодарского края, сюда активно поехали даже жители Сочи, рассказывает Наталья Пархоменко. "С кем удалось пообщаться, утверждают, что у нас, в Крыму и побережье, и море лучше. А многие едут сюда на разведку, посмотреть и рассказать своим знакомым, каков он, отдых в Крыму", — говорит председатель Ассоциации мини-отелей Крыма.

Мне кажется, негативно влияет на туристический поток в Крым отсутствие высококачественной инфраструктуры. Нам важно, чтобы она там была создана Олег Сафонов Глава Ростуризма

В общем турпотоке россияне составляют пока около 80%. Но увеличивается и число иностранцев, приезжающих на полуостров. В первую очередь жителей Украины. По последним данным, крымские курорты выбрали для лечения и оздоровления с начала этого года свыше полумиллиона граждан Украины. "Сегодня украинский турист приезжает в Крым не только в частный сектор, но и в санатории и пансионаты. Можно говорить о том, что лечение в Крыму пользуется спросом на Украине", — отмечает Сергей Стрельбицкий.

Растет поток туристов и из дальнего зарубежья, в том числе из стран Евросоюза и Китая. "По информации туроператоров, запросы на крымские туры (у иностранцев. — Прим. ТАСС) выросли в три раза. Если в 2015 году это были единицы, то сейчас иностранные туристы активно поехали. Пусть даже это будет небольшое количество, но сам факт их пребывания на территории Крыма уже о многом говорит и свидетельствует о росте интереса", — отмечает Стрельбицкий.

На полуострове уже побывали туристы из Великобритании, Италии, Ирана, Иордании, Китая, Франции и ФРГ. Наиболее активны китайцы: их интересует военно-патриотическое направление и советское прошлое. Прежде всего это Ливадийский дворец и проходившая в нем в 1945 году Ялтинская конференция лидеров трех стран антигитлеровской коалиции: Иосифа Сталина, Уинстона Черчилля и Франклина Рузвельта. Также интересны Севастополь и его военно-исторические памятники.

Как рассказала член общественного совета при министерстве курортов и туризма, руководитель одной из крупнейших туристических фирм на полуострове Людмила Бабий, туроператоры Москвы и Санкт-Петербурга включают Крым в программу посещения России для иностранных туристов, но поток китайских туристов пока не носит массового характера, поскольку требуется время для создания условий по их приему.

"В первую очередь должно быть достаточно большое количество отелей уровня «три звезды», гиды и переводчики со знанием китайского языка, поэтому говорить о том, что в Крыму мы готовы развернуть все турпотоки и уже сейчас переориентироваться на китайских туристов, — нельзя", — отмечает она.

В то же время Бабий констатирует активный приток на полуостров туристов из Казахстана. "Выбирая между турецким побережьем и крымским, они отдают предпочтение Крыму. Они в восторге от нашего воздуха и от природы, от отношения крымчан к ним. Они говорят, что крымчане очень искренние люди, чего они не видят на курортах Турции", — говорит собеседница агентства.

Всего с начала года Крым посетили 4,2 млн человек. Как отмечает Олег Сафонов, это на 26% выше уровня прошлого года.

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