Кировчане позаботятся о черепашке Белых, оставшейся бесхозной после ареста его имущества

МОСКВА, 14 сентября. /ТАСС/. Жители Кирова забрали на воспитание черепашку экс-губернатора Кировской области Никиты Белых после ареста имущества в его резиденции. Об этом ТАСС рассказал его адвокат Вадим Прохоров.

"Черепашка жила в аквариуме в резиденции Белых, когда он был губернатором. После ареста имущества в резиденции, где нашли также подарочные позолоченные часы от руководства Чечни, кировчане, среди которых и бывшие коллеги Белых, забрали на воспитание черепашку, на которую, к счастью, не распространился обеспечительный арест. Теперь с ней все хорошо, она жива и здорова", - сказал он, отметив, что в настоящее время резиденция опечатана, а исполняющий обязанности губернатора туда пока не въехал.

Адвокат уточнил, что под обеспечительный арест попали деревянный дом и участок в 7 соток в Подмосковье, которые принадлежат его бывшей супруге, автомобиль 2011 года выпуска, приобретенная губернатором в конце 90-х годов двухкомнатная квартира в Перми площадью 44 кв. метра, а также доля в другой пермской квартире Белых, полученной в 1973 году его родителями.

Кроме того, подчеркнул адвокат, судом наложен арест на несколько десятков тысяч рублей, находящихся на банковских счетах экс-губернатора.

Мосгорсуд рассмотрит жалобу защиты на арест этого имущества.

Белых был задержан 24 июня в ресторане в Москве при получении взятки. По данным СК РФ, он лично и через посредника получил в общей сложности 400 тыс. евро. Басманный суд принял решение о его аресте 25 июня. Президент России подписал указ о досрочном прекращении полномочий Белых в связи с утратой доверия.