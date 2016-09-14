Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Выборы-2016
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 15.09:
$ 64.97
€ 72.95
^
Лента новостей
Разделы сайта
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Кировчане позаботятся о черепашке Белых, оставшейся бесхозной после ареста его имущества

Общество
14 сентября, 11:58 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 14, сентября. /ТАСС
Адвокат уточнил, что под обеспечительный арест попали деревянный дом и участок в семь соток в Подмосковье, которые принадлежат его бывшей супруге, автомобиль, квартира в Перми площадью 44 кв. метра
Материал из 1 страницы
© Олег Кузьмин/ТАСС

МОСКВА, 14 сентября. /ТАСС/. Жители Кирова забрали на воспитание черепашку экс-губернатора Кировской области Никиты Белых после ареста имущества в его резиденции. Об этом ТАСС рассказал его адвокат Вадим Прохоров.

Читайте также новости по теме:
Дело Никиты Белых
© Вячеслав Прокофьев/ТАСС
Экс-губернатору Белых стало плохо во время судебного заседания
Белых поклялся на Евангелии, что не будет скрываться от следствия
Экс-губернатор Кировской области Белых останется под арестом до 24 декабря

"Черепашка жила в аквариуме в резиденции Белых, когда он был губернатором. После ареста имущества в резиденции, где нашли также подарочные позолоченные часы от руководства Чечни, кировчане, среди которых и бывшие коллеги Белых, забрали на воспитание черепашку, на которую, к счастью, не распространился обеспечительный арест. Теперь с ней все хорошо, она жива и здорова", - сказал он, отметив, что в настоящее время резиденция опечатана, а исполняющий обязанности губернатора туда пока не въехал.

Адвокат уточнил, что под обеспечительный арест попали деревянный дом и участок в 7 соток в Подмосковье, которые принадлежат его бывшей супруге, автомобиль 2011 года выпуска, приобретенная губернатором в конце 90-х годов двухкомнатная квартира в Перми площадью 44 кв. метра, а также доля в другой пермской квартире Белых, полученной в 1973 году его родителями.

Кроме того, подчеркнул адвокат, судом наложен арест на несколько десятков тысяч рублей, находящихся на банковских счетах экс-губернатора.
Мосгорсуд рассмотрит жалобу защиты на арест этого имущества.

Белых был задержан 24 июня в ресторане в Москве при получении взятки. По данным СК РФ, он лично и через посредника получил в общей сложности 400 тыс. евро. Басманный суд принял решение о его аресте 25 июня. Президент России подписал указ о досрочном прекращении полномочий Белых в связи с утратой доверия.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться:
Темы
Дело Никиты Белых Коррупционные скандалы
Страны
Россия
В других СМИ
Реклама
Фото
6
В поезде-музее новосибирского метро открылась экспозиция, посвященная пожарной службе
16
В Москве открывается выставка Антонио Бандераса Women in Gold
7
Очистить Байкал за 360 минут: волонтеры собрали на берегах озера тонны мусора
Интересное
Собери ребенка в будущее
Дорога к знаниям: как дети разных стран добираются до школы
Можно ли собрать ребенка в школу и не разориться
Выборы-2016
Сравнение программ партий, участвующих в выборах в Госдуму РФ
"Президент не справится один": детский взгляд на выборы
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
В СК не комментируют информацию об уходе Маркина
2
В Кремле опровергли возможную отставку главы МВД Колокольцева в связи с делом Захарченко
3
Генштаб: Черноморский флот России может уничтожить десант противника еще в портах
4
Винус Уильямс разочарована утечкой информации о приеме запрещенных препаратов
5
Адвокат прокомментировал сообщения о €300 млн на швейцарских счетах Захарченко
6
Александер Чеферин избран президентом УЕФА
7
Шойгу: Россия создаст причал на курильском острове Матуа
Темы дня
Реклама