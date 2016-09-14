Суд отложил до 27 сентября рассмотрение иска о сносе доски Маннергейму

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 14 сентября. /ТАСС/. Смольнинский районный суд Петербурга отложил рассмотрение административного иска к правительству города с требованием демонтировать мемориальную доску финскому военачальнику Карлу Маннергейму.

Представитель истца ходатайствовал об отложении процесса для уточнения исковых требований, в частности заявления требований к Комитету по культуре правительства города, которое пока не является ответчиком.

"Суд полагает возможным отложить рассмотрение дела до 27 сентября", - сказала судья Татьяна Матусяк.

Позиции сторон

"На следующем заседании мы уточним исковые требования, и ответчиком будет еще и Комитет по культуре как орган, уполномоченный демонтировать незаконную табличку. От требований к правительству мы не будем отказываться, поскольку уверены, что это была официальная акция. Общеизвестно, что там участвовали официальные лица", - сказал журналистам представитель истца Илья Ремесло после заседания суда. Позицию городских властей о том, что табличка является памятным знаком, он назвал казуистикой.

Представитель правительства просил суд отказать в удовлетворении иска. "Правительство города никакого акта об установке доски (порядок, установленный региональным законом - прим. ТАСС) не издавало, соответственно, вывод истца, что правительство своими действиями установило доску, не соответствует действительности. Также ни в каком нормативном документе не указано, что правительство должно демонтировать доску. Просим отказать в удовлетворении иска в полном объеме", - сказал он.

Суд отклонил ходатайство представителя Комитета по культуре, который просил, отложить рассмотрение дела для представления дополнительных доказательств. В частности, выводов по поводу доски специальной комиссии Комитета, которая работает с 6 сентября по 6 октября.

История вопроса

Иск 28 июня подал житель города, который оспорил незаконные действия городского правительства по установке доски Маннергейму и требует осуществить ее демонтаж.

Табличка была установлена 16 июня на месте бывших казарм Кавалергардского Ее Императорского Величества Марии Федоровны полка, где Маннергейм служил с 1891 по 1897 гг. после окончания Николаевского военного училища. Однако ее установка вызвала резкий протест многих представителей общественности. Основной аргумент против увековечения его памяти в Петербурге - участие финской армии в блокаде Ленинграда и роль Маннергейма как главнокомандующего в этом процессе, а также его прямые контакты с Адольфом Гитлером, который 4 июня 1942 года был гостем на 75-летии финского маршала.

Табличка уже неоднократно подвергалась атакам активистов - ее пытались самостоятельно демонтировать и обливали краской. Последний такой случай произошел 8 сентября, в день 75-летия начала блокады Ленинграда. В тот же день у Финляндского вокзала состоялся согласованный с властями митинг протеста, участники которого потребовали демонтировать памятную доску и отправить в отставку министра культуры Владимира Мединского как одного из инициаторов ее установки.