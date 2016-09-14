Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Выборы-2016
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 15.09:
$ 64.97
€ 72.95
^
Лента новостей
Разделы сайта
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Суд отложил до 27 сентября рассмотрение иска о сносе доски Маннергейму

Общество
14 сентября, 13:14 UTC+3 САНКТ-ПЕТЕРБУРГ 14, сентября. /ТАСС
Иск 28 июня подал житель города, который оспорил незаконные действия городского правительства по установке доски Маннергейму и требует осуществить ее демонтаж
Материал из 1 страницы
© Владимир Смирнов/ТАСС

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 14 сентября. /ТАСС/. Смольнинский районный суд Петербурга отложил  рассмотрение административного иска к правительству города с требованием демонтировать мемориальную доску финскому военачальнику Карлу Маннергейму.

Смотрите также
Владимир Мединский
Мединский считает ситуацию с доской Маннергейму темой отдельной беседы

Представитель истца ходатайствовал об отложении процесса для уточнения исковых требований, в частности заявления требований к Комитету по культуре правительства города, которое пока не является ответчиком.

"Суд полагает возможным отложить рассмотрение дела до 27 сентября", - сказала судья Татьяна Матусяк.

Позиции сторон

"На следующем заседании мы уточним исковые требования, и ответчиком будет еще и Комитет по культуре как орган, уполномоченный демонтировать незаконную табличку. От требований к правительству мы не будем отказываться, поскольку уверены, что это была официальная акция. Общеизвестно, что там участвовали официальные лица", - сказал журналистам представитель истца Илья Ремесло после заседания суда. Позицию городских властей о том, что табличка является памятным знаком, он назвал казуистикой.

Смотрите также
Облитую краской мемориальную доску Маннергейму в Петербурге снова отмыли

Представитель правительства просил суд отказать в удовлетворении иска. "Правительство города никакого акта об установке доски (порядок, установленный региональным законом - прим. ТАСС) не издавало, соответственно, вывод истца, что правительство своими действиями установило доску, не соответствует действительности. Также ни в каком нормативном документе не указано, что правительство должно демонтировать доску. Просим отказать в удовлетворении иска в полном объеме", - сказал он.

Суд отклонил ходатайство представителя Комитета по культуре, который просил, отложить рассмотрение дела для представления дополнительных доказательств. В частности, выводов по поводу доски специальной комиссии Комитета, которая работает с 6 сентября по 6 октября.

История вопроса

Иск 28 июня подал житель города, который оспорил незаконные действия городского правительства по установке доски Маннергейму и требует осуществить ее демонтаж.

Смотрите также
Доска в честь Густава Маннергейма на фасаде здания Военной академии материально-технического обеспечения
Участники митинга против доски Маннергейму в Петербурге потребовали отставки Мединского

Табличка была установлена 16 июня на месте бывших казарм Кавалергардского Ее Императорского Величества Марии Федоровны полка, где Маннергейм служил с 1891 по 1897 гг. после окончания Николаевского военного училища. Однако ее установка вызвала резкий протест многих представителей общественности. Основной аргумент против увековечения его памяти в Петербурге - участие финской армии в блокаде Ленинграда и роль Маннергейма как главнокомандующего в этом процессе, а также его прямые контакты с Адольфом Гитлером, который 4 июня 1942 года был гостем на 75-летии финского маршала.

Табличка уже неоднократно подвергалась атакам активистов - ее пытались самостоятельно демонтировать и обливали краской. Последний такой случай произошел 8 сентября, в день 75-летия начала блокады Ленинграда. В тот же день у Финляндского вокзала состоялся согласованный с властями митинг протеста, участники которого потребовали демонтировать памятную доску и отправить в отставку министра культуры Владимира Мединского как одного из инициаторов ее установки.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться:
Страны
Россия
В других СМИ
Реклама
Фото
6
В поезде-музее новосибирского метро открылась экспозиция, посвященная пожарной службе
16
В Москве открывается выставка Антонио Бандераса Women in Gold
7
Очистить Байкал за 360 минут: волонтеры собрали на берегах озера тонны мусора
Интересное
Собери ребенка в будущее
Дорога к знаниям: как дети разных стран добираются до школы
Можно ли собрать ребенка в школу и не разориться
Выборы-2016
Сравнение программ партий, участвующих в выборах в Госдуму РФ
"Президент не справится один": детский взгляд на выборы
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
В СК не комментируют информацию об уходе Маркина
2
В Кремле опровергли возможную отставку главы МВД Колокольцева в связи с делом Захарченко
3
Генштаб: Черноморский флот России может уничтожить десант противника еще в портах
4
Винус Уильямс разочарована утечкой информации о приеме запрещенных препаратов
5
Адвокат прокомментировал сообщения о €300 млн на швейцарских счетах Захарченко
6
Александер Чеферин избран президентом УЕФА
7
Шойгу: Россия создаст причал на курильском острове Матуа
Темы дня
Реклама