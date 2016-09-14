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СМИ: Facebook и Twitter объединятся в борьбе с новостными фейками

Общество
14 сентября, 13:33 UTC+3
Партнерами проекта также стали The New York Times, The Washington Post, Buzzfeed, AFP и CNN
Материал из 1 страницы
© AP Photo/Evan Vucci

НЬЮ-ЙОРК, 14 сентября. /ТАСС/. Крупнейшие социальные сети - Facebook и Twitter - объединятся в борьбе с ложной информацией и для улучшения качества подачи информации. Об этом пишет агентство Reuters.

Для этого компании присоединятся к проекту First Draft News.

"Платформа, запущенная в июне 2015 года при поддержке Google, ставит своей целью борьбу с новостными фейками, способствует повышению грамотности среди пользователей соцсетей", - говорится в сообщении. С помощью First Draft News можно будет проверить новости на предмет фактической информации. 

Партнерами проекта также стали The New York Times, The Washington Post, Buzzfeed, AFP и CNN.

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