СМИ: Facebook и Twitter объединятся в борьбе с новостными фейками

McDonald's не закрывает рестораны в регионах, а передает их другому операторуЭкономика и бизнес 14 сентября, 13:54
ЛДПР откроет партийную горячую линию для информации о нарушениях на выборах 18 сентябряПолитика 14 сентября, 13:45
McDonald's сокращает 845 сотрудников в ЕкатеринбургеЭкономика и бизнес 14 сентября, 13:41
Маркин: в деле Захарченко фигурируют только 8,5 млрд рублейПроисшествия 14 сентября, 13:40
В СК не комментируют информацию об уходе МаркинаПолитика 14 сентября, 13:38
Шойгу предложил снять сериал о достопримечательностях РоссииОбщество 14 сентября, 13:36
Шойгу: Россия создаст причал на курильском острове МатуаАрмия и ОПК 14 сентября, 13:33
СМИ: Facebook и Twitter объединятся в борьбе с новостными фейкамиОбщество 14 сентября, 13:33
Маркин принял извинения издательства "Эксмо" за технические ошибки при издании его книгиОбщество 14 сентября, 13:28
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
НЬЮ-ЙОРК, 14 сентября. /ТАСС/. Крупнейшие социальные сети - Facebook и Twitter - объединятся в борьбе с ложной информацией и для улучшения качества подачи информации. Об этом пишет агентство Reuters.
Для этого компании присоединятся к проекту First Draft News.
"Платформа, запущенная в июне 2015 года при поддержке Google, ставит своей целью борьбу с новостными фейками, способствует повышению грамотности среди пользователей соцсетей", - говорится в сообщении. С помощью First Draft News можно будет проверить новости на предмет фактической информации.
Партнерами проекта также стали The New York Times, The Washington Post, Buzzfeed, AFP и CNN.