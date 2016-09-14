СМИ: Facebook и Twitter объединятся в борьбе с новостными фейками

НЬЮ-ЙОРК, 14 сентября. /ТАСС/. Крупнейшие социальные сети - Facebook и Twitter - объединятся в борьбе с ложной информацией и для улучшения качества подачи информации. Об этом пишет агентство Reuters.

Для этого компании присоединятся к проекту First Draft News.

"Платформа, запущенная в июне 2015 года при поддержке Google, ставит своей целью борьбу с новостными фейками, способствует повышению грамотности среди пользователей соцсетей", - говорится в сообщении. С помощью First Draft News можно будет проверить новости на предмет фактической информации.

Партнерами проекта также стали The New York Times, The Washington Post, Buzzfeed, AFP и CNN.