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Сотрудники Борисполя выступили против переименования киевского аэропорта в честь Мазепы

Общество
14 сентября, 13:34 UTC+3 КИЕВ КИЕВ 14, сентября. /ТАСС
Название аэропорта остается без изменений, сообщили в министерстве инфраструктуры Украины
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КИЕВ, 14 сентября. /ТАСС/. Министерство инфраструктуры Украины не будет присваивать киевскому аэропорту Борисполь имя Ивана Мазепы, поскольку против этой инициативы выступил трудовой коллектив предприятия. Об этом сообщило ведомство на запрос украинского издания "Тиждень".

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В ответе министерства указано, что такое переименование регулируется законом "О присвоении юридическим лицам и объектам права собственности имени (псевдонимов) физических лиц, юбилейных и праздничных дат, названий и дат исторических событий".

"В соответствии с пунктом 5 статьи 3 этого закона, инициатива расширения названия ГП (государственного предприятия) Международный аэропорт Борисполь должна пройти широкое общественное обсуждение и быть одобрена трудовым коллективом предприятия", - отметили в ведомстве.

Однако профсоюз госпредприятия не поддержал инициативу изменения названия, сообщили в Мининфраструктуры. Название аэропорта Борисполь останется без изменений.

С 29 июня по 15 июля на сайте Мининфраструктуры проходило голосование по вопросу присвоения аэропорту Борисполь имени известной личности. Предлагалось дать аэропорту имя Игоря Сикорского, Казимира Малевича, Ивана Мазепы, либо оставить без изменений. Тогда больше всего голосов получил вариант Ивана Мазепы.

Иван Мазепа (1639-1709) родился в семье шляхтичей в Киевском воеводстве польского королевства, позднее состоял в числе "покоевых" дворян короля Яна Казимира. Затем Мазепа делал карьеру уже в Малороссии и при московском престоле: с 1687 года он стал гетманом Войска Запорожского левого берега Днепра, а с 1704 года - Войска Запорожского обеих сторон Днепра. В 1700 года был удостоен звания кавалера ордена Андрея Первозванного и был одним из ближайших сподвижников Петра I.

В 1708 году Мазепа тайно перешел на сторону Швеции, которая вела с Россией войну. Однако после поражения Карла XII под Полтавой в 1709 году бежал в Османскую империю и умер в городе Бендеры. За измену присяге в России он был предан гражданской казни с лишением полученных от царя титулов и наград, а Русская православная церковь предала Мазепу анафеме. Кроме того, Петр I приказал изготовить в единственном экземпляре Орден Иуды, которым предполагали наградить беглого гетмана за предательство.

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