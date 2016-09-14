Маркин принял извинения издательства "Эксмо" за технические ошибки при издании его книги

МОСКВА, 14 сентября. /ТАСС/. Официальный представитель Следственного комитета РФ Владимир Маркин принял извинения издательства "Эксмо" за технические ошибки, допущенные при издании его первой книги "Самые громкие преступления ХХI века". Издательство не указало источники, выдержки текстов которых были включены в книгу.

"В связи с недоработкой или технической ошибкой издательством принесены извинения, которые мною приняты. В следующих переизданиях ошибка издательства будет исправлена", - написал Маркин в своей авторской колонке на интернет-ресурсе Life.

Он пояснил, что цель издания книги - максимально полное информирование граждан о работе следователей. "Автор не является профессиональным литератором, поэтому, как обычно в таких случаях, по договору с издательством функции разделены. За мной - сбор и подборка всех материалов уголовных дел, выстраивание логики сюжета, оценки и выводы, за издательством - литературная и техническая обработка текста, в том числе обязанность корректно обозначить цитирование материалов уголовных дел или сообщений прессы", - пояснил представитель СК.

В связи с этим он посоветовал "очередным "независимым" комиссиям расслабиться и получить удовольствие от чтения действительно интересной и достоверной информации из первых рук". "В то же время сегодня очень многое зависит от реальной независимости, профессионализма и правовой грамотности журналистов, способных не только разобраться в сложном разделении функций в современном обществе, но и сделать правильные выводы относительно возможных манипуляций и злоупотреблений со стороны тех якобы независимых субъектов, кто претендует на истину в последней инстанции", - заключил Маркин.

Ранее издательство "Эксмо" принесло извинения Владимиру Маркину и авторам публикаций в СМИ, выдержки из которых были включены в книгу без ссылок на источники. В "Эксмо" заверяют, что все недостатки будут учтены при переиздании книги.

Первая книга из цикла "Самые громкие преступления XXI века в России" была представлена Маркиным на Московской международной книжной выставке-ярмарке. Несколько журналистов обвинили его в том, что он позаимствовал часть их текстов.