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Мощи святого Силуана Афонского в Москве встретит патриарх Кирилл

Общество
14 сентября, 13:24 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 14, сентября. /ТАСС
Реликвия будет находиться 19-20 сентября на Афонском подворье, в Церкви святого великомученика Никиты, и 20-24 сентября в Свято-Даниловом монастыре
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МОСКВА, 14 сентября. /ТАСС/. Мощи святого Силуана Афонского, впервые доставляемые в пределы Русской православной церкви, в Москве 19 сентября торжественно встретит Патриарх Московский и всея Руси Кирилл. В столице святыня будет находиться до 24 сентября, сообщили в патриаршей пресс-службе.

"В Москве реликвия будет находиться 19-20 сентября на Афонском подворье, в Церкви святого великомученика Никиты, и 20-24 сентября в Свято-Даниловом монастыре", - сказано в пресс-релизе. Мощи святого Силуана впервые покинули пределы Святой горы Афон в год 1000-летия присутствия российского монашества на полуострове. С 20 августа мощам смогли поклониться в Минске, Брянске, Орле, Ельце, селе Шовское, Тамбове, Екатеринбурге, сейчас ковчег пребывает в Санкт- Петербурге. Москва станет последней точкой в маршруте афонских монахов.

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За это время святым мощам поклонились более 220 тыс. верующих. Вместе с мощами с Афона в Россию впервые принесена еще одна великая православная реликвия - чудотворная икона Спасителя. Принесение святынь организовано московским Фондом святителя Василия Великого.

Преподобный Силуан Афонский (1866-1938) - подвижник Свято-Пантелеимонова монастыря (Афон). Родился в 1866 году в селе Шовском Лебединского уезда Тамбовской губернии. В 19 лет решил поступить в Киево-Печерскую лавру, но отец настоял, чтобы сын сначала поступил на военную службу, которую он проходил в Санкт-Петербурге в саперном батальоне. Осенью 1892 года он приехал в паломничество на Святую гору Афон, где и остался, поступив в русский Свято- Пантелеимонов монастырь. В 1896 году был пострижен, в 1911 стал схимником с именем Силуан и нес послушание монастырского эконома.

В 1987 году решением Константинопольского патриархата Силуан Афонский был канонизирован. День памяти преподобного Силуана отмечается 11 сентября и является одним из самых чтимых праздником русского святогорского монастыря на Афоне, который собирает сотни паломников.

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