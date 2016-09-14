Шойгу предложил снять сериал о достопримечательностях России

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МОСКВА, 14 сентября. /ТАСС/. Русское географическое общество (РГО) планирует снять сериал о достопримечательностях России. Об этом сообщил президент РГО Сергей Шойгу на заседании медиаклуба.
"Не могу не отметить большую серьезную работу, которую сделал Валдис Пельш. По нашему гранту снято несколько фильмов: "Путешествие к центру Земли", "Люди, которые сделали Землю круглой". И я предполагаю дальнейшее развитие этого проекта", - сказал Шойгу.
"Мы предполагаем попробовать сделать такие фильмы и большой сериал по всей стране. Не только по всем субъектам, но самое главное - по основным достопримечательностям нашей страны", - продолжил президент РГО.