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Шойгу предложил снять сериал о достопримечательностях России

Общество
14 сентября, 13:36 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 14, сентября. /ТАСС
Президент РГО отметил, что по гранту уже снято несколько фильмов: "Путешествие к центру Земли", "Люди, которые сделали Землю круглой"
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Сергей Шойгу

Сергей Шойгу

© Михаил Метцель/ТАСС

МОСКВА, 14 сентября. /ТАСС/. Русское географическое общество (РГО) планирует снять сериал о достопримечательностях России. Об этом сообщил президент РГО Сергей Шойгу на заседании медиаклуба.

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"Не могу не отметить большую серьезную работу, которую сделал Валдис Пельш. По нашему гранту снято несколько фильмов: "Путешествие к центру Земли", "Люди, которые сделали Землю круглой". И я предполагаю дальнейшее развитие этого проекта", - сказал Шойгу.

"Мы предполагаем попробовать сделать такие фильмы и большой сериал по всей стране. Не только по всем субъектам, но самое главное - по основным достопримечательностям нашей страны", - продолжил президент РГО.

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Шойгу, Сергей Кужугетович
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