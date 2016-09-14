Шоу об университете и заповедниках России покажут на высотке МГУ на фестивале "Круг света"

МОСКВА, 14 сентября. /ТАСС/. Два световых спектакля будут показаны на фасаде главного здания МГУ на Воробьевых горах в рамках международного фестиваля "Круг света". Как сообщили в среду в пресс-службе департамента национальной политики, межрегиональных связей и туризма Москвы, один из них посвящен истории создания первого университета в России, второй - уникальным заповедным местам нашей страны.

"На фасаде Главного здания МГУ 23, 24 и 25 сентября покажут два световых спектакля общей длительностью около 50 минут. Первый из них, получивший название "Безграничный МГУ", пригласит в путешествие по полному загадок миру знаний, скрытому в стенах университета. Второй спектакль - это захватывающая анимационная история "Хранитель", приуроченная к 100-летию заповедных зон России", - сказали в пресс-службе.

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В первом спектакле главным действующим лицом будет основатель МГУ Михаил Ломоносов. Он проведет экскурсию по высотке на Воробьевых горах и расскажет, какие тайны она скрывает. Динамичное 9-минутное шоу "Безграничный МГУ" создано с использованием самых современных стилей абстрактной графики, пояснили в департаменте.

Героями второго спектакля станут молодой Волчонок и мудрый Альбатрос, которые через степи, леса и воды озера Байкал отправятся спасать землю от огня. Персонажей данного спектакля озвучили известные российские музыканты, актеры и телеведущие, в том числе Иван Охлобыстин, Алексей Кортнев, Николай Дроздов, Лолита Милявская.

По техническим параметрам световое шоу на фасаде главного здания МГУ превзойдет прошлогоднюю проекцию на фасаде здания Минобороны: более 200 мощнейших световых проекторов создадут видеопроекцию площадью свыше 40 тыс. кв. метров. Организаторы фестиваля намерены побить собственный рекорд, занесенный в 2015 году в книгу рекордов Гиннесса. Завершать каждый фестивальный вечер будет красочное пиротехническое шоу. За три дня небо над Воробьевыми горами раскрасят более 20 тыс. разноцветных залпов фейерверка.

Шоу на фасаде Главного здания МГУ состоится 23, 24 и 25 сентября с 20:30 до 21:30 мск. Зрительская зона расположена на Университетской площади. Организаторы фестиваля рекомендуют приходить на площадку за два часа до начала шоу. Международный фестиваль "Круг света" пройдет с 23 по 27 сентября в шестой раз.