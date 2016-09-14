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Москвич лишится своей квартиры из-за самовольно расширенного санузла

Общество
14 сентября, 15:55 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 14, сентября. /ТАСС
Мужчина провел перепланировку без согласования с Мосжилинспекцией. По решению суда квартиру нарушителя продадут с публичных торгов
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МОСКВА, 14 сентября. /ТАСС/. Житель Головинского района Москвы может лишиться жилья из-за самовольной перепланировки. Как сообщили в Мосжилинспекции, районный суд удовлетворил иск надзорного органа о продаже с публичных торгов квартиры злостного нарушителя.

"Решение суда о продаже квартиры с публичных торгов вступило в силу и будет в ближайшее время передано в службу судебных приставов для принудительного исполнения", - уточнили в пресс-службе Мосжилинспекции.

Собственник квартиры, расположенной на 6 этаже в доме 9 на улице Космонавта Волкова, самовольно расширил санузел. Житель, не согласовав перепланировку, объединил уборную и ванную комнаты, при этом увеличил площадь санузла за счет коридора, кухни и жилой комнаты.

Выявить незаконную перепланировку удалось благодаря бдительным соседям, которые пожаловались в Мосжилинспекцию.

"Нарушителю было выдано предписание привести состояние квартиры в соответствие с технической документацией. По действующему законодательству не допускается размещение уборной и ванной (или душевой) непосредственно над жилыми комнатами и кухнями. Следовательно, узаконить такие работы собственник не сумел бы", - уточнили в пресс-службе.

Через полгода, отведенных нарушителю на исполнение предписания, жилинспекторы дважды приходили на проверку, но так и не смогли попасть в квартиру. Собственник проигнорировал также решения суда, обязывающее вернуть все в прежний вид. В целом за полтора года он не представил приставам никаких документов, подтверждающих исполнение предписания.

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