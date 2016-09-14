Нидерландские парламентарии одобрили законопроект о всеобщем донорстве органов

ГААГА, 14 сентября. /Корр. ТАСС Виталий Чугин/. Вторая (Палата представителей) палата голландского парламента проголосовала за спорный законопроект, автоматически делающий всех жителей страны донорами органов. Теперь в случае одобрения документа Первой палатой (Сенатом) и его подписания королем, все жители страны будут считаться донорами, если только они специально не попросят внести свое имя в специальный список, сообщает интернет-издание DutchNews.

В общей сложности из 150 депутатов за законопроект проголосовали 75 человек, против - 74 человека, еще один депутат не присутствовал на заседании. Документ был подготовлен представительницей партии "Демократы-66" Пиа Дейкстра, которая буквально светилась от счастья, когда стало ясно, что проект закона одобрен. В пользу документа высказались Партия труда, "Демократы-66", Социалистическая партия, "Зеленые левые", семь депутатов от Народной партии за свободу и демократию (НПСД), "50 плюс" и один независимый депутат.

На данный момент предсказать результат голосования в Первой палате не представляется возможным. Все вместе вышеперечисленные партии за исключением НПСД занимают 33 места в Сенате, однако для того, чтобы закон был принят, им нужно 38 голосов.

По мнению движения "Демократы-66", такая система, при которой каждый житель страны автоматически является донором, позволит получить больше органов для трансплантации. "Это очень хорошая новость для всех, кто находится в списке ожидания, - отметила Дейсктра. - Каждый год умирают около 150 человек, жизни которых можно было бы спасти при наличии органов для пересадки".

В настоящее время система работает с точностью до наоборот - чтобы стать донором органов после смерти необходимо зарегистрироваться в специальной организации. Как показали недавние опросы общественного мнения, в целом нидерландцы не против того, чтобы быть донорами, однако практически никто не хочет тратить личное время для прохождения специальной регистрации.