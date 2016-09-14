Источник: презентация книги Маркина в магазине "Москва" состоится на следующей неделе

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МОСКВА, 14 сентября. /ТАСС/. Презентация книги официального представителя Следственного комитета России Владимира Маркина, которая должна была состоятся 14 сентября в столичном книжном магазине "Москва" на Тверской улице, перенесена на следующую неделю. Об этом ТАСС сообщил источник, знакомый с ситуацией.
Информация об отмене презентации книги появилась на фоне появившихся в СМИ сообщений о том, что Владимир Маркин покидает свой пост.
"Презентация книги ориентировочно состоится на следующей неделе. Сегодня она была отменена из-за плотного графика представителя СК", - сказал собеседник агентства.
В пресс-службе Следственного комитета ТАСС информацию о возможном уходе генерал-майора юстиции Маркина с поста руководителя управления по взаимодействию со СМИ пока не прокомментировали.