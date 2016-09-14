Минобрнауки планирует изменить сроки приема заявлений о приеме в первый класс

МОСКВА, 14 сентября. /ТАСС/. Министерство образования и науки намерено изменить сроки приема школами заявлений на зачисление в первый класс. Соответствующий законопроект размещен на федеральном портале проектов нормативных правовых актов.

Согласно проекту документа, прием заявлений в первый класс для детей, проживающих на закрепленной территории, будет проходить с 1 февраля по 24 апреля. Ранее заявления принимались до 30 июня.

Сроки приема заявлений граждан, чьи дети не проживают на закрепленной территории, также изменятся. При наличии свободных мест прием будет начинаться 25 апреля и заканчиваться 5 сентября.

Законопроектом также уточняется возраст детей, которых берут в первый класс, - начиная с 6,5 и не позднее 8 лет.

"Мониторинг обращений граждан и мониторинг правоприменительной практики в субъектах РФ Порядка (Порядок приема граждан на обучение по образовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего образования - прим. ТАСС) показал необходимость внесения изменений в приказ с целью совершенствования процедуры приема граждан на обучение в общеобразовательные организации", - говорится в пояснительной записке.

Сейчас законопроект Минобрнауки проходит этап общественного обсуждения, который закончится 28 сентября.