Какими могут стать профессии будущего?

Готовы ли к ним современное образование, люди и созданная ими инфраструктура?

Возможно ли предугадать появление новых специализаций и насколько высок риск "промахнуться"?

На эти вопросы пытаются найти ответ участники дискуссии, организованной научно-популярным порталом "Чердак" в рамках месяца знаний MOST.

В обсуждении участвуют:

— Александр Чулок, заместитель директора Форсайт-центра Института статистических исследований и экономики знаний (ИСИЭЗ) НИУ ВШЭ

— Гор Нахапетян, председатель совета выпускников Московской школы управления Сколково

— Екатерина Лукша, руководитель программы, Агентство стратегических инициатив. Один из авторов "Атласа новых профессий"

Ведущий:

— Егор Быковский, руководитель проекта "Чердак"

Смотрите прямую трансляцию на сайте ТАСС.

Онлайн-дискуссия: какими будут профессии будущего?

О чем говорят:

О том, что изменится в мире профессий за ближайшие 20-30 лет. Очевидные и неочевидные тренды

Главные навыки ХХI века – это навыки существования в ХХI веке Екатерина Лукша руководитель программы, Агентство стратегических инициатив. Один из авторов "Атласа новых профессий"

О последствиях новой технологической революции и связанных с ними требованиях.

Если вы не умеете предоставить комплексный сервис и концентрируетесь на одной "точке", то вы точно вылетаете из современной экономической волны. Необходим переток компетенций Александр Чулок заместитель директора Форсайт-центра Института статистических исследований и экономики знаний (ИСИЭЗ) НИУ ВШЭ

О переходе от экономики знаний - к экономике действий.

Главный вопрос в том, как будут меняться требования к компетенциям. Сейчас можно выделить три, наиболее востребованные: умение системно мыслить, готовность быстро адаптироваться под меняющиеся условия, и - умение брать на себя ответственность и решать проблемы "под ключ" Александр Чулок заместитель директора Форсайт-центра Института статистических исследований и экономики знаний (ИСИЭЗ) НИУ ВШЭ

О новых требованиях к образованию и к перечню родительских компетенций.

Учитель из посредника должен будет превратиться в в коуча, наставника Александр Чулок заместитель директора Форсайт-центра Института статистических исследований и экономики знаний (ИСИЭЗ) НИУ ВШЭ

О возрастных рамках.

Нам необходима новая школа для людей "серебряного возраста". Ведь 50-60 лет – это еще далеко не конец с точки зрения образования Гор Нахапетян председатель совета выпускников Московской школы управления Сколково

О необходимости самостоятельно выстраивать собственную профессиональную траекторию развития.

Нужно смириться с тем, что в ближайшие 10 лет половина компетенций, которыми мы обладаем – станет не нужна Александр Чулок заместитель директора Форсайт-центра Института статистических исследований и экономики знаний (ИСИЭЗ) НИУ ВШЭ

О геймификации

Сейчас толпой можно спокойно управлять с помощью покемонов. Завтра, при помощи тех же технологий, можно будет управлять транспортными узлами или городским хозяйством Гор Нахапетян председатель совета выпускников Московской школы управления Сколково

О взаимодействии людей и машин.

О необходимости digital-детокса.

О техноэтике. Как скоро появятся юристы, которые будут рассматривать дела между человеком и роботом?

О "бессмертных" профессиях: экологах, инженерах и аналитиках.

О проектировщиках нейро-интерфейсов и проектировщиках виртуальных миров.

СПЕЦПРОЕКТ Собери ребенка в будущее Что нужно знать о профессиях будущего и чему учить ребенка, чтобы он мог стать востребованным специалистом