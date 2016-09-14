Онлайн-дискуссия: какими будут профессии будущего?

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Какими могут стать профессии будущего?
Готовы ли к ним современное образование, люди и созданная ими инфраструктура?
Возможно ли предугадать появление новых специализаций и насколько высок риск "промахнуться"?
На эти вопросы пытаются найти ответ участники дискуссии, организованной научно-популярным порталом "Чердак" в рамках месяца знаний MOST.
В обсуждении участвуют:
— Александр Чулок, заместитель директора Форсайт-центра Института статистических исследований и экономики знаний (ИСИЭЗ) НИУ ВШЭ
— Гор Нахапетян, председатель совета выпускников Московской школы управления Сколково
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Главные навыки ХХI века – это навыки существования в ХХI веке Екатерина Лукша руководитель программы, Агентство стратегических инициатив. Один из авторов "Атласа новых профессий"
Если вы не умеете предоставить комплексный сервис и концентрируетесь на одной "точке", то вы точно вылетаете из современной экономической волны. Необходим переток компетенций Александр Чулок заместитель директора Форсайт-центра Института статистических исследований и экономики знаний (ИСИЭЗ) НИУ ВШЭ
Главный вопрос в том, как будут меняться требования к компетенциям. Сейчас можно выделить три, наиболее востребованные: умение системно мыслить, готовность быстро адаптироваться под меняющиеся условия, и - умение брать на себя ответственность и решать проблемы "под ключ" Александр Чулок заместитель директора Форсайт-центра Института статистических исследований и экономики знаний (ИСИЭЗ) НИУ ВШЭ
Учитель из посредника должен будет превратиться в в коуча, наставника Александр Чулок заместитель директора Форсайт-центра Института статистических исследований и экономики знаний (ИСИЭЗ) НИУ ВШЭ
Нам необходима новая школа для людей "серебряного возраста". Ведь 50-60 лет – это еще далеко не конец с точки зрения образования Гор Нахапетян председатель совета выпускников Московской школы управления Сколково
Нужно смириться с тем, что в ближайшие 10 лет половина компетенций, которыми мы обладаем – станет не нужна Александр Чулок заместитель директора Форсайт-центра Института статистических исследований и экономики знаний (ИСИЭЗ) НИУ ВШЭ
Сейчас толпой можно спокойно управлять с помощью покемонов. Завтра, при помощи тех же технологий, можно будет управлять транспортными узлами или городским хозяйством Гор Нахапетян председатель совета выпускников Московской школы управления Сколково