МОСКВА, 14 сентября. /ТАСС/. Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин провел в Москве прием граждан из нескольких российских регионов. Об этом ТАСС сообщил официальный представитель СК Владимир Маркин.

"На личном приеме председателем СК России были приняты жители Калужской, Московской, Рязанской и Нижегородской областей", - сказал он.

По его словам, основная часть жалоб, поступивших Бастрыкину в ходе личного приема, касалась процессуальных решений, принятых по уголовным делам, которые находятся в производстве следственных органов СК России.

"По результатам личного приема Бастрыкин дал конкретные поручения руководителям ряда территориальных следственных органов Следственного комитета", - сказал Маркин.

Кроме того, ход рассмотрения всех принятых жалоб и заявлений взят главой Следственного комитета на личный контроль, отметил Маркин.