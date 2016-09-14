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МОСКВА, 14 сентября. /ТАСС/. Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин провел в Москве прием граждан из нескольких российских регионов. Об этом ТАСС сообщил официальный представитель СК Владимир Маркин.
"На личном приеме председателем СК России были приняты жители Калужской, Московской, Рязанской и Нижегородской областей", - сказал он.
По его словам, основная часть жалоб, поступивших Бастрыкину в ходе личного приема, касалась процессуальных решений, принятых по уголовным делам, которые находятся в производстве следственных органов СК России.
"По результатам личного приема Бастрыкин дал конкретные поручения руководителям ряда территориальных следственных органов Следственного комитета", - сказал Маркин.
Кроме того, ход рассмотрения всех принятых жалоб и заявлений взят главой Следственного комитета на личный контроль, отметил Маркин.