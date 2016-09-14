В Норвегии появился первый памятник советскому космонавту Юрию Гагарину

ОСЛО, 14 сентября. /Корр. ТАСС Юрий Михайленко/. Торжественная церемония открытия памятника первому космонавту планеты Юрию Гагарину прошла в норвежском городе Берген, который герой Советского союза посетил в марте 1964 года. Пятидесятикилограммовый бронзовый бюст - подарок международного благотворительного фонда "Диалог культур - Единый мир" - был установлен на одной из площадей между корпусами Бергенского университета.

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В церемонии принимали участие студенты и простые норвежцы, живущие в Бергене российские соотечественники и представители российского посольства. С речами к собравшимся обратились временный поверенный в делах России в Норвегии Светлана Ожегова и ректор университета Даг Руне Ульсен. Исполнялась русская и норвежская музыка.

"В этом году мы отмечаем 55-летие полета Гагарина, он не только открыл для всего человечества дверь в космическое пространство, его подвиг объединил людей, - заявила Ожегова корреспонденту ТАСС. - Первый космонавт - герой не только в России, но и во всем мире, где его знают и почитают. Символично, что спустя 52 года после своего визита в Берген, где его очень хорошо принимали, Гагарин вернулся сюда в виде памятника. Сегодняшнее событие важно для российско- норвежских отношений".

По словам председателя Регионального совета соотечественников Северной Европы и стран Балтийского моря Татьяны Дале, на церемонии к большому удивлению собравшихся оказался житель Бергена, встречавшийся с Гагарином в 1964 году. Ему предоставили слово и подарили на память миниатюрную копию бюста.

История проекта

"До сегодняшнего дня в Норвегии почти нет памятников нашим известным людям, - ранее рассказала Дале корр. ТАСС. -. Когда я услышала, что во всем мире такие памятники устанавливает фонд "Диалог культур - Единый мир", в том числе и бюсты Гагарина, я сразу вспомнила о том, что легендарный космонавт приезжал в Берген. Я в свое время рассказывала об этом событии в одном из номеров выходившего в Норвегии двуязычного журнала "Соотечественник". Подумалось, почему бы нет - надо попробовать, вот мы и попробовали".

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Как рассказала Дале, с помощью своих норвежских коллег она связалась с администрацией города и руководством состоящего при Бергенском университете института геофизики, который посещал Гагарин. Норвежцы охотно согласились принять в дар бюст советского покорителя космоса, при этом обеспечив для него достойный постамент и оплатив установку. Соотечественники также высказали идею проведения в Бергенском университете Гагаринских чтений, к чему с интересом отнеслась норвежская сторона.

Ранее фонд "Диалог культур - Единый мир" установил бюсты Гагарина работы скульптора Алексея Леонова в Болгарии, Венесуэле, Венгрии, Германии, Индии, Италии, Китае, Сальвадоре, США, Франции и на Кубе. В церемонии открытия первого такого бюста - во французском Ле-Бурже в июне 2011 года - принял участие Владимир Путин, занимавший в то время должность председателя правительства России.

Гагарин в Норвегии

В Норвегии Юрий Гагарин провел 8 дней. Скандинавское королевство стало 39-й по счету страной в его триумфальном международном турне после полета в космос. Советского пилота и космонавта с огромным интересом и искренней радостью встречали жители Осло, второго по численности населения города страны Бергена, а также Тронхейма - столицы первых норвежских королей.

Газеты упоминали курьезный случай. В Тронхейме владелец местного автомагазина Челль Уккенхауг добился того, чтобы Гагарин путешествовал по городу на принадлежавшей норвежцу "Волге". Высокий гость при этом отказался от услуг водителя и сам сел за руль. Согласно воспоминаниям Уккенхауга, Гагарин виртуозно вел машину, едва ли не вплотную прижимая ее к следовавшему впереди "Мерседесу" принимающей стороны, и в шутку рассуждал о том, который из автомобилей лучше перенесет столкновение.