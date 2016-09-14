В ООН ожидают от России ратификации Парижского соглашения по климату

МОСКВА, 14 сентября. /ТАСС/. ООН считает, что Россия стремится к ратификации Парижского соглашения по климату, который придет на смену Киотскому протоколу. Об этом заявил специальный советник генерального секретаря ООН Дэвид Набарро на видеоконференции, посвященной годовщине принятия Целей устойчивого развития (ЦУР) - новой повестки дня ООН до 2030 года. В Москве брифинг организовал Информцентр ООН.

Отвечая на вопрос ТАСС о том, какие страны достигли на данный момент наибольшего прогресса в выполнении ЦУР, Набарро отметил, что "пока рано говорить о каком-то прогрессе, так как работа по этим целям продолжается только 9 месяцев". Вместе с тем, он сказал, что "определенный прогресс в организационном плане виден в ряде развивающихся государств, в частности в Нигерии, Колумбии, Индонезии, а также в Китае и Индии". "Все они сделали большой шаг вперед, чтобы организовать выполнение ЦУР, хотя каждая страна это сделала по-своему", - отметил советник генсека ООН.

Говоря о препятствиях, с которыми столкнулись страны на пути выполнения ЦУР, Набарро отметил, что они могут носить политический характер. "Если нет политической воли для выполнения обязательств в сфере устойчивого развития, экологии, климатических проблем, то очень трудно продвинуться в выполнении этой повестки дня", - пояснил он.

Набарро напомнил, что коллективные действия государств по борьбе с глобальным изменением климата являются важнейшим компонентом ЦУР. В этой связи он подчеркнул важность ратификации Парижского соглашения по климату до конца этого года. "Я думаю, что Россия стремится к ратификации Парижского соглашения", - сказал Набарро. Он также выразил уверенность, что "все секторы общества получат пользу от имплементации этого соглашения".

Соглашение по климату было принято 12 декабря 2015 года по итогам конференции в Париже. 195 участников форума условились не допустить повышения средней температуры на планете к 2100 году более чем на 2 градуса по Цельсию по сравнению с доиндустриальной эпохой. Соглашение должно прийти на смену Киотскому протоколу после 2020 года. Условием для его вступления в силу является ратификация 55 странами, на которые приходится по крайней мере 55% от общего объема глобальных выбросов парниковых газов.

Ранее генсек ООН Пан Ги Мун сказал, что 21 сентября проведет специальное мероприятие по ратификации документа в Нью-Йорке, на которое приглашены мировые лидеры.