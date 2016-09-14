Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Выборы-2016
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 15.09:
$ 64.97
€ 72.95
^
Лента новостей
Разделы сайта
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Туристы из Баден-Бадена посетили город-побратим Ялту

Общество
14 сентября, 19:22 UTC+3 СИМФЕРОПОЛЬ /Корр. ТАСС, Татьяна Кузнецова
В ходе встречи с местными властями группа выступила за отмену санкций против Крыма
Материал из 1 страницы

СИМФЕРОПОЛЬ, 14 сентября. /Корр. ТАСС Татьяна Кузнецова/. Группа туристов из Баден-Бадена (Германия) посетила в Крыму город-побратим немецкого курорта Ялту и в ходе встречи с местными властями выступила за отмену санкций против полуострова. Об этом сообщила пресс-служба ялтинской администрации.

СПЕЦПРОЕКТ
Весь Крым
Факты, цифры, люди, события - как живет полуостров после воссоединения с Россией

"Если наши политики не могут или не хотят решить эту проблему, то мы должны им помочь. Мы выступаем за снятие санкций с Российской Федерации", - приводятся в сообщении слова руководителя немецкой делегации Йорга Таусса, который встретился с главой администрации Ялты Андреем Ростенко.

"Также было бы очень здорово принять закон, согласно которому в Крым можно было бы попасть без виз, это было бы настоящим ударом для западных оппонентов", - добавил Таусс.

Глава делегации также отметил, что немецким туристам очень понравилась атмосфера Крыма. "Вчера мы пообщались с людьми на набережной Ялты. Мы надолго запомним эту радушную атмосферу, которую, к сожалению, от нас пытаются скрыть наши средства массовой информации", - сказал он.

Власти Ялты уверены, что диалог, состоявшийся между руководителями города и гостями из Германии, "способствовал прорыву информационной блокады и налаживанию теплых отношений между городами-побратимами".

В сообщении администрации также указано, что гостей из Германии заинтересовала деятельность немецкой национально- культурной автономии города Ялты. Ее председатель Наталья Фомина обратилась к членам делегации с предложением наладить дружбу и реализовывать совместно различные интересные проекты.

Ялта и Баден-Баден установили побратимские связи в 2000 году.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться:
Страны
Россия Германия
В других СМИ
Реклама
Фото
6
В поезде-музее новосибирского метро открылась экспозиция, посвященная пожарной службе
16
В Москве открывается выставка Антонио Бандераса Women in Gold
7
Очистить Байкал за 360 минут: волонтеры собрали на берегах озера тонны мусора
Интересное
Собери ребенка в будущее
Дорога к знаниям: как дети разных стран добираются до школы
Можно ли собрать ребенка в школу и не разориться
Выборы-2016
Сравнение программ партий, участвующих в выборах в Госдуму РФ
"Президент не справится один": детский взгляд на выборы
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
В крупном ДТП на Кутузовском проспекте погиб полицейский
2
Источник подтвердил уход Маркина из Следственного комитета
3
Песни о родине и "шерше ля фам": чем запомнился Владимир Маркин
4
Порошенко поручил МИД уведомить до конца дня РФ об иске по морскому праву
5
В Польше открыли капсулу времени, оставленную нацистами
6
Генштаб: Черноморский флот России может уничтожить десант противника еще в портах
7
Колокольцев поручил проверить антикоррупционный главк МВД
Темы дня
Реклама