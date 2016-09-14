Туристы из Баден-Бадена посетили город-побратим Ялту

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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 сентября. /Корр. ТАСС Татьяна Кузнецова/. Группа туристов из Баден-Бадена (Германия) посетила в Крыму город-побратим немецкого курорта Ялту и в ходе встречи с местными властями выступила за отмену санкций против полуострова. Об этом сообщила пресс-служба ялтинской администрации.
"Если наши политики не могут или не хотят решить эту проблему, то мы должны им помочь. Мы выступаем за снятие санкций с Российской Федерации", - приводятся в сообщении слова руководителя немецкой делегации Йорга Таусса, который встретился с главой администрации Ялты Андреем Ростенко.
"Также было бы очень здорово принять закон, согласно которому в Крым можно было бы попасть без виз, это было бы настоящим ударом для западных оппонентов", - добавил Таусс.
Глава делегации также отметил, что немецким туристам очень понравилась атмосфера Крыма. "Вчера мы пообщались с людьми на набережной Ялты. Мы надолго запомним эту радушную атмосферу, которую, к сожалению, от нас пытаются скрыть наши средства массовой информации", - сказал он.
Власти Ялты уверены, что диалог, состоявшийся между руководителями города и гостями из Германии, "способствовал прорыву информационной блокады и налаживанию теплых отношений между городами-побратимами".
В сообщении администрации также указано, что гостей из Германии заинтересовала деятельность немецкой национально- культурной автономии города Ялты. Ее председатель Наталья Фомина обратилась к членам делегации с предложением наладить дружбу и реализовывать совместно различные интересные проекты.
Ялта и Баден-Баден установили побратимские связи в 2000 году.