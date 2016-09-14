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Медведев поблагодарил всех за поздравления с днем рождения

Общество
14 сентября, 23:56 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 14, сентября. /ТАСС
Премьер-министру исполнился 51 год
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МОСКВА, 14 сентября. /ТАСС/. Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев поблагодарил всех, поздравивших его с днем рождения.

"Благодарю всех, кто поздравил меня с днем рождения", - написал глава правительства на своей страничке в Instagram.

В среду Медведеву исполнился 51 год. Однако, по словам его пресс-секретаря Натальи Тимаковой, рабочий график главы правительства мало чем отличался от обычного.

Благодарю всех, кто поздравил меня с днем рождения!

Фото опубликовано Дмитрий Медведев (@damedvedev)

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Медведев, Дмитрий Анатольевич
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