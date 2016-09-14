Медведев поблагодарил всех за поздравления с днем рождения

МОСКВА, 14 сентября. /ТАСС/. Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев поблагодарил всех, поздравивших его с днем рождения.

"Благодарю всех, кто поздравил меня с днем рождения", - написал глава правительства на своей страничке в Instagram.

В среду Медведеву исполнился 51 год. Однако, по словам его пресс-секретаря Натальи Тимаковой, рабочий график главы правительства мало чем отличался от обычного.

Благодарю всех, кто поздравил меня с днем рождения! Фото опубликовано Дмитрий Медведев (@damedvedev) Сен 14 2016 в 12:03 PDT