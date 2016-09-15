Путин соберет в Керчи президиум Госсовета для обсуждения развития транспорта на юге России

МОСКВА, 15 сентября. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин проведет в четверг в Керчи заседание президиума Государственного совета РФ по вопросам развития транспортной системы юга страны. Об этом сообщила пресс-служба Кремля.

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В предыдущий раз глава государства посещал Крымский полуостров менее месяца назад - 19 августа, когда, в частности, принял участие в форуме "Таврида".

Как сообщила пресс-служба Кремля, на заседании президиума Госсовета будут обсуждаться меры, направленные на комплексное развитие транспортной инфраструктуры регионов Южного федерального округа (ЮФО).

"Основными темами мероприятия станут формирование на юге России участков международных транспортных коридоров для обеспечения экспортно-импортных перевозок и международного транзита, а также реализация на территории ЮФО крупных инвестиционных проектов по реконструкции и строительству объектов портовой, автомобильной, железнодорожной и аэропортовой инфраструктуры, предусмотренных Транспортной стратегией РФ на период до 2030 года", - говорится в сообщении.

В заседании примут участие премьер-министр РФ Дмитрий Медведев, члены президиума Госсовета, который формируется на ротационной основе из губернаторов, и другие чиновники.

Внимание к транспорту

Предыдущее заседание президиума Госсовета под руководством Путина состоялось ровно месяц назад в Волгограде и тоже было посвящено транспортной тематике - развитию внутренних водных путей. Совещание же по обустройству транспортной инфраструктуры юга России глава государства проводил в августе 2015 года в Новороссийске. Тогда президент, в частности, отметил, что формирование эффективной транспортной сети придаст новый импульс развитию южных территорий и всей страны, усилит позиции России как значимого звена в системе глобальных транспортных маршрутов.

Этого же вопроса Путин коснулся в своем недавнем выступлении на Восточном экономическом форуме во Владивостоке, указав на важность развития транспортной инфраструктуры и формирования новых транспортных коридоров. Тогда же он сообщил, что вскоре эти вопросы будут рассмотрены на заседании президиума Госсовета.

Накануне Путин провел встречу с министром транспорта РФ Максимом Соколовым. Глава ведомства доложил президенту, в том числе, о существенном - более чем на четверть - росте перевозок через Керченскую паромную переправу.

Тема развития транспортной и другой инфраструктуры в Крыму, где сегодня пройдет заседание президиума Госсовета, среди прочих вопросов поднималась и на встрече президента РФ с единороссами на прошлой неделе. Путин тогда, в частности, рекомендовал будущим парламентариям поставить под особый контроль дорожное строительство на полуострове, напомнив о масштабных планах в этой сфере.