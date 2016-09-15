Власти США выплатят семье американца, погибшего из-за врачебной ошибки, $4,2 млн

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НЬЮ-ЙОРК, 15 сентября. /Корр. ТАСС Кирилл Волков/. Власти США выплатят $4,2 млн компенсации семье жителя штата Гавайи, который скончался в одной из больниц после не должным образом проведенного ему наркоза. Об этом сообщило в среду агентство Associated Press (AP).
По его данным, 32-летний Антонио Марреро обратился в отделение неотложной помощи больницы в округе Гонолулу с болью в горле. Осмотревший его доктор предположил, что у пациента ангина, и направил его к соответствующему специалисту. Однако перед этим врач решил еще раз осмотреть горло Марреро уже под местным наркозом, однако, очевидно, ошибся с дозой. В результате больной потерял сознание и скончался.
Семья погибшего после этого подала иск против американских властей. Истцы утверждали, что врач, имя которого не указывается, не имел права давать Марреро седативный препарат, так как не являлся по специальности анестезиологом.
В итоге претензии удалось урегулировать в досудебном порядке. Власти обязались выплатить указанную сумму в качестве компенсации, а семья отозвать свой иск.
В больнице округа Гонолулу в свою очередь принесли извинения семье Марреро, заявив, что медицинское учреждение всегда старается "обеспечить пациентам уход высочайшего класса", и выразив сожаление, что в данном случае имел место такой трагичный инцидент.