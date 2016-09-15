Бизнесмен из Сингапура приобрел крупнейший в мире янтарь

СИНГАПУР, 15 сентября. /Корр. ТАСС Евгений Соловьев/. Бизнесмен из Сингапура приобрел янтарь, который после заключения специалистов может претендовать на место в Книге рекордов Гиннесса как крупнейший в мире.

Как сообщили местные СМИ, его вес составляет 50,4 кг, тогда как хранящийся в Копенгагене и до сих пор считавшийся самым крупным на планете аналогичный минерал весит только 47,5 кг. По словам специалистов, возраст камня составляет не менее 15 млн лет, его обнаружили в начале этого года при обследовании одной из угольных шахт индонезийского острова Суматра. При подсветке ультрафиолетом янтарь меняет цвет на нежно-голубой, а при дневном освещении переливается красно- коричневым глянцем.

Владелец минерала представляется как господин Джосеф. Он рассказал, что янтарь обошелся "в шестизначную сумму" (в сингапурских долларах)". Бизнесмен сообщил прессе, что готов продемонстрировать находку всем желающим - для этого предварительно необходимо написать ему на электронную почту.