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Бизнесмен из Сингапура приобрел крупнейший в мире янтарь

Общество
15 сентября, 8:08 UTC+3 СИНГАПУР /Корр. ТАСС, Евгений Соловьев
По словам специалистов, возраст камня составляет не менее 15 млн лет, его вес - 47,5 кг
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© EPA/Frank Rumpenhorst, архив

СИНГАПУР, 15 сентября. /Корр. ТАСС Евгений Соловьев/. Бизнесмен из Сингапура приобрел янтарь, который после заключения специалистов может претендовать на место в Книге рекордов Гиннесса как крупнейший в мире.

Как сообщили местные СМИ, его вес составляет 50,4 кг, тогда как хранящийся в Копенгагене и до сих пор считавшийся самым крупным на планете аналогичный минерал весит только 47,5 кг. По словам специалистов, возраст камня составляет не менее 15 млн лет, его обнаружили в начале этого года при обследовании одной из угольных шахт индонезийского острова Суматра. При подсветке ультрафиолетом янтарь меняет цвет на нежно-голубой, а при дневном освещении переливается красно- коричневым глянцем.

Владелец минерала представляется как господин Джосеф. Он рассказал, что янтарь обошелся "в шестизначную сумму" (в сингапурских долларах)". Бизнесмен сообщил прессе, что готов продемонстрировать находку всем желающим - для этого предварительно необходимо написать ему на электронную почту.

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