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Студенты смогут бесплатно посещать государственные музеи раз в месяц

Общество
15 сентября, 10:13 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 15, сентября. /ТАСС
Проект закона доработан и принят Госдумой, а Минкультуры России разработало соответствующий порядок, обязывающий музеи определить день/дни их бесплатного посещения студентами
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МОСКВА, 15 сентября. /ТАСС/. Студенты смогут минимум один раз в месяц посещать бесплатно государственные музеи, сообщили в пресс-службе студенческого осбудсмена.

"В течение двух лет уполномоченный по правам студентов Артем Хромов добивался реализации инициативы, разрешающей всем студентам в любое время бесплатно посещать музеи. В новом учебном году студенты, аспиранты (адъюнкты), ординаторы и интерны один или более раз в месяц смогут бесплатно посещать государственные и муниципальные музеи", - отметили в пресс-службе.

Там добавили, что проект закона студенческого омбудсмена был доработан и принят Госдумой, а Минкультуры России разработало соответствующий порядок, обязывающий музеи определить день/дни их бесплатного посещения студентами.

"В случае возникновения проблем или нарушении прав при посещении музеев студенты могут сообщить информацию по телефону бесплатной горячей линии 8 (800) 333-91-94", - заключили в пресс-службе омбудсмена.

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