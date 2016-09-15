Студенты смогут бесплатно посещать государственные музеи раз в месяц

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МОСКВА, 15 сентября. /ТАСС/. Студенты смогут минимум один раз в месяц посещать бесплатно государственные музеи, сообщили в пресс-службе студенческого осбудсмена.
"В течение двух лет уполномоченный по правам студентов Артем Хромов добивался реализации инициативы, разрешающей всем студентам в любое время бесплатно посещать музеи. В новом учебном году студенты, аспиранты (адъюнкты), ординаторы и интерны один или более раз в месяц смогут бесплатно посещать государственные и муниципальные музеи", - отметили в пресс-службе.
Там добавили, что проект закона студенческого омбудсмена был доработан и принят Госдумой, а Минкультуры России разработало соответствующий порядок, обязывающий музеи определить день/дни их бесплатного посещения студентами.
"В случае возникновения проблем или нарушении прав при посещении музеев студенты могут сообщить информацию по телефону бесплатной горячей линии 8 (800) 333-91-94", - заключили в пресс-службе омбудсмена.