ЛДПР предлагает увеличить размер детского пособия

МОСКВА, 15 сентября. /ТАСС/. Депутаты фракции ЛДПР Ярослав Нилов, Михаил Дегтярев и Алексей Диденко разработали и внесут на рассмотрение Госдумы проект закона об увеличении размера пособия по уходу за ребенком и продлении срока его выплаты с полутора до трех лет. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе думских либерал-демократов.

Поправки предлагается внести в закон "О государственных пособиях гражданам, имеющим детей". Согласно инициативе, предполагается заменить сроки этих соцвыплат с полутора до трех лет. Кроме того, предусматривается увеличение минимального размера ежемесячного детского пособия до 1 минимального размера оплаты труда (МРОТ) по уходу за первым ребенком и 2-х МРОТ по уходу за вторым и последующими детьми. С 1 июля 2016 года МРОТ составляет 7500 рублей.

Как говорится в пояснительной записке, с 1 февраля 2016 года минимальный размер пособия по уходу за первым ребенком проиндексирован до 2 908 рублей 62 копеек, а за вторым и последующими детьми - до 5 817 рублей 24 копеек. По мнению авторов, пособия в таких размерах "не обеспечивают государственную поддержку материнства и детства даже на уровне прожиточного минимума, что не отвечает целям РФ как социального государства и не согласуется с общепризнанными принципами и нормами международного права, в частности с Конвенцией о правах ребенка от 20 ноября 1989 года".

"Учитывая, что материнство и детство, семья находятся под защитой государства, оно должно оказывать помощь семьям с детьми и обеспечивать им эффективную поддержку. В связи с этим предлагается увеличить размер и период выплаты ежемесячного пособия по уходу за ребенком до достижения ребенком возраста трех лет", - подчеркивают либерал-демократы.

Авторы предлагают установить срок вступления в силу закона в случае его принятия с 1 июля 2017 года.