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Туроператоры сообщили о пике спроса на туры в Турцию

Общество
15 сентября, 11:55 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 15, сентября. /ТАСС
В ряде регионов пришлось продлевать сроки полетной программы
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Вид на пляжи Анталии

Вид на пляжи Анталии

© Александр Демьянчук/ТАСС

МОСКВА, 15 сентября. /ТАСС/. Российские туроператоры по итогам первой полноценной недели чартерной перевозки в Турцию зафиксировали высокую загрузку первых рейсов в эту страну и рекордные сроки продаж туров. Об этом сообщили в пресс-службе Ассоциации туроператоров России (АТОР).

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Здесь отметили, что "в отдельных случаях спрос был так высок, что в ряде регионов пришлось ставить дополнительные цепочки и продлевать сроки полетной программы". "Отправляясь на отдых на турецкие курорты, россияне, как и ожидалось, выбирают отели категории пять звезд, работающие по системе "все включено", - подчеркнули в АТОР.

Как отметили в ассоциации со ссылкой на туркомпании, спрос на Турцию в регионах высокий, глубина продаж - от двух недель до месяца. "Турция в топе самых запрашиваемых направлений. Спрос по регионам не сильно отличается, он достаточно ровный, активно спрашивают туры в Турцию и Москве, и других городах России", - привели в АТОР слова представителя одного из туркомпаний.

Сотрудник другого туроператора подчеркнул, что "по информации от туристов, никаких нареканий нет, все позитивно, и люди действительно не зря ждали открытия направления, чтобы поехать в свой любимый отель".

В АТОР также сообщили, что "некоторого сезонного снижения цен на размещение в отелях Турции можно ждать к концу сентября, после завершения девятидневных каникул в честь праздника Курбам-байрам". "В настоящее время, как пишут турецкие СМИ, отели курортной Антальи работают со стопроцентной загрузкой во многом благодаря, все-таки, приезду внутренних туристов, после которых вторыми по численности идут россияне", - отметили в пресс-службе АТОР.

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