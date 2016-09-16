Новости пяти континентов: кошерные телефоны, картонные шлемы и патент для перца

В преддверии выходных ТАСС сделал подборку занимательных новостей из разных стран

Некошерный телефон – препятствие для свадьбы

Раввин Каневский - один из религиозных авторитетов "харедим", или ортодоксальных иудеев, распространил в Израиле заявление с оригинальной рекомендацией девушкам, желающим вступить в брак. Он посоветовал отменять даже заранее подготовленную свадьбу, если выяснится, что избранник не располагает кошерным мобильным телефоном.

Каневский объяснил свою позицию тем, что, по его мнению, член общины "харедим", игнорирующий распоряжение относительно телефонов, не сможет воспитать истинно верующих детей. "У него не будет кошерных потомков", - считает раввин. Каневский известен призывами отказаться от сотовых телефонов с выходом в интернет или даже с возможностью передачи текстовых сообщений, он также горячий противник интернета без цензуры. На входе в его дом вывешено объявление о том, что туда запрещен вход лицам с "неправильными" телефонами.

Обычно кашрут, или религиозные предписания иудеев, оговаривают ограничения в пище, но в Израиле существует и такое понятие, как кошерность сотовых телефонов. Как и в случае с пищей, кошерность телефона определяется раввином после проверки. Такие телефоны имеют специальные номера. Все основные телефонные компании Израиля предлагают "кошерные пакеты", которые несколько дешевле обычных.

Ультраортодоксы живут в Израиле обособленно. Более половины из них никогда не общаются со светскими евреями. По данным газеты The Jerusalem Post, 53% "харедим" лишь изредка, а то и вовсе никогда не разговаривают с другими соотечественниками того же вероисповедания, а 45% вообще держатся особняком. Большинство из них не пользуются интернетом. Как правило, они не работают, не служат в армии, посвящая жизнь изучению Торы, Талмуда и других священных для иудеев книг и зависят вместе с многочисленными детьми материально от государства.

Война войной, а обед по расписанию

Машинист в Испании остановил высокоскоростной пассажирский поезд, не доехав до пункта следования, поскольку его рабочий день закончился.

Состав, который перевозил более ста человек, отправился из города Сантандер во вторник в 19:00 по местному времени (20:00 мск) и должен был прибыть в Мадрид в 23:15 (00:15 мск). Тем не менее, в 21:15 (22:15 мск) машинист оставил поезд в районе муниципалитета Осорно, население которого составляет около 1,5 тыс. человек. При этом он заверил, что не может ехать дальше, потому что его рабочая норма по часам выполнена.

Железнодорожному оператору Renfe пришлось выкручиваться из сложившейся ситуации. Лишь к 23:00 (00:00 мск) удалось найти два свободных автобуса, которые доставили пассажиров по нужным направлениям. Кроме того, Renfe пришлось извиняться за доставленные неудобства. Также оператор заявил, что в связи с инцидентом начато внутреннее расследование.

По некоторым данным, поведение машиниста вызвано недовольством работников железных дорог, которые жалуются на нехватку персонала и новые рабочие графики. Кроме того, отмечается, что машинист не хотел рисковать, чтобы не попасть в аварию из-за переутомления.

Прочный и дешевый

Популярность велосипедов в крупных городах растет из года в год. Взять напрокат это средство передвижения можно где угодно. Сложнее дело обстоит со шлемами, которые в США обязательны в поездках по городу. Американка Айсис Шиффер решила устранить это неудобство и придумала легкий, достаточно прочный, складывающийся шлем из картона, который можно было бы купить его за несколько долларов в автомате на станции проката, совершить поездку и сдать его или просто выкинуть в мусор.

Шиффер является основателем и руководителем бюро дизайна Spitfire Industry. Ее детище изготовлено из картона с абсорбером, которые в сложенном состоянии напоминает бумеранг, а в развернутом - гармонь. Слои картона пропитаны специальным раствором, предохраняющим от намокания во время дождя.

Американка разрабатывала концептуальную модель шлема полтора года. Он дешев, доступен для каждого и годен для переработки. Труднее всего было придать изделию из картона нужную прочность. "Во время последних испытаний мы уронили груз весом 4,5 кг с высоты чуть более 90 см, и шлем выдержал удар", - заявила Шиффер.

В США действуют более жесткие стандарты. Это средство защиты должно выдерживать падение объекта массой 4,5 кг с высоты 1,8 метра. "В настоящий момент мы проводим более сложные испытания, чтобы добиться присвоения общенационального сертификата годности", - сообщила изобретательница.

Патент для перца

Министерство сельского хозяйства Болгарии намерено получить европейский патент на болгарский перец.

По оценке экспертов Минсельхоза Болгарии, европатент на перец поможет защитить продукт от фальсификации и обеспечить большие возможности его продажи, прежде всего в Россию и Польшу, где этот продукт особенно популярен.

Специалисты утверждают, что болгарский перец - продукт уникальный. Особенно, если он выращен в северной части страны - в районе города Шаблы. Как подчеркивают овощеводы, по количеству витамина С перец этого сорта обгоняет и лимоны, и черную смородину, а врачи рекомендуют ввести перец в обязательный рацион для укрепления иммунной системы. Отдельно подчеркивается польза перца для улучшения памяти.

Финиковый фестиваль

В конце октября в оазисе Сива на западе Египта пройдет фестиваль фиников, на котором будут представлены крупнейшие фирмы-производители этого сладкого и полезного продукта.

Египет вышел на первое место по производству фиников в мире. Ежегодно страна производит свыше 1,3 млн. тонн фиников, сумев за последние 20 лет вдвое увеличить производство продукта. Под финиковые рощи в стране отведено 86 тысяч акров земли, на которых произрастают 15,5 млн. деревьев.

С каждым годом производство фиников в Египте только растет. Сейчас страна обеспечивает 18% мирового производства этого сухофрукта, оставив позади таких признанных производителей, как Саудовская Аравия, Ирак, ОАЭ.

Продукт финиковой пальмы с давних времен используется как высокоценная пища. Содержание в плодах витаминов А, В, С, D, К, железа, калия, кальция, магния, фосфора, натрия, цинка, а также меди и марганца способствовало тому, что врачи рекомендуют употребление фиников больным с сердечно-сосудистыми заболеваниями, при простуде, а также для нормализации работы желудочно-кишечного тракта. Жители Ближнего Востока не мыслят свой рацион без сладких сухофруктов. Именно финиками и молоком рекомендуется завершать дневной пост во время Рамадана. Более того, бытует мнение, что в финиках содержится весь комплекс веществ, необходимых для полноценного питания человека. Ряд восточных сказаний и легенд повествует о том, как люди на протяжении лет питались только финиками и водой.

Родиной фиников считается Месопотамия, где, согласно обнаруженным свидетельствам, эту культуру возделывали еще за 4 тыс. лет до н.э. Но и в Древнем Египте о финиках тоже знали и даже делали из них вино. В наши дни известно не менее 15 сортов фиников.