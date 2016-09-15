Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Выборы-2016
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 16.09:
$ 65.22
€ 73.21
^
Лента новостей
Разделы сайта
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Представитель РФ включена в исполком Международного совета по детской и юношеской книге

Общество
15 сентября, 12:47 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 15, сентября. /ТАСС
Международный совет по детской и юношеской книге - некоммерческая общественная организация, созданная в 1953 года при ЮНЕСКО и ЮНИСЕФ
Материал из 1 страницы

МОСКВА, 15 сентября. /ТАСС/. Представлять Россию в обновленном составе исполнительного комитета Международного совета по детской и юношеской (International Board on Books for Young People, IBBY) будет художник-иллюстратор, председатель секции "Книжная графика" Московского союза художников Анастасия Архипова. Об этом сообщили в пресс-службе Роспечати.

Новый список

На официальном сайте Международного совета по детской книге (IBBY) опубликован новый список членов исполнительного комитета, в который вошли представители от Франции, ЮАР, США, Ирана, Великобритании, Монголии, Турции, Мексики, Китая и России. "За признание особых заслуг и успехов в сфере литературы для детей, книжного искусства и книжной культуры детства на Генеральной ассамблее Международного конгресса было принято решение включить в состав исполнительного комитета IBBY художника- иллюстратора, председателя секции "Книжная графика" Московского союза художников Анастасию Архипову", - отметили в Роспечати.

По словам самой Архиповой, основные задачи совета - способствовать взаимопониманию между народами через детские книги, стимулировать издание книг высокого качества, поддерживать тех, кто работает в этой области в трудных условиях, а это значит - творческий обмен лучшим, что создается для детей в разных странах.

"Теперь национальная секция России в IBBY сможет получать информацию из первых рук обо всем, что происходит в мире в области детского книгоиздания. У нас также появится возможность участвовать в разработке новых программ, внести свой вклад в принятие решений по ключевым вопросам, более активно привлекать своих авторов, художников и специалистов в мировой процесс творческого обмена, цель которого - воспитание нового поколения через высококлассную книгу", - приводит пресс-служба слова Архиповой.

Также на сайте IBBY был опубликован новый состав жюри премии Ганса Христиана Андерсена - одной из самых престижных международных наград среди детских авторов, которая будет вручаться в 2018 году. Из 17 кандидатур, представленных национальными секциями, было избрано 10 специалистов из Японии, Испании, Словении, Греции, Ливана, Венесуэлы, Египта, Аргентины и США. "В состав жюри был также избран представитель России - поэт, переводчик, критик, сотрудник Российской государственной детской библиотеки Денис Безносов", - сообщили в пресс-службе Роспечати.

По словам Безносова, работа в жюри премии предстоит ответственная и сложная, но интересная.

"Премия Ганса Христиана Андерсена - главная и самая престижная премия в области детской литературы и иллюстрации. Войти в состав жюри - большая честь, ведь прежде Россию представляли такие классики, как Агния Барто и Ирина Токмакова. Это также уникальная возможность выбрать и представить юным читателям лучшие образцы детской литературы", - сказал Безносов.

О совете и премии

Международный совет по детской и юношеской книге - некоммерческая общественная организация, созданная в 1953 года при ЮНЕСКО и ЮНИСЕФ, в настоящее время насчитывает 75 национальных секций и объединяет самых заслуженных представителей мира книжной культуры детства, писателей, художников, издателей, переводчиков, критиков, исследователей, педагогов, журналистов. "Под крылом" IBBY находятся премия Ганса Христиана Андерсена, премия Асахи, Международный почетный список лучших авторов, иллюстраторов и переводчиков. IBBY проводит ежегодно Международный день детской книги 2 апреля, который каждый раз спонсируется одной из стран - членов совета. В 2017 году это будет Россия.

Премия имени Ганса Христиана Андерсена - литературная премия, которой с 1956 года награждаются лучшие современные детские писатели и художники-иллюстраторы со всего мира. Премия представительнице СССР была вручена лишь однажды - в 1976 году Татьяне Алексеевне Мавриной, художнику- иллюстратору детской книги.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться:
Страны
Россия
В других СМИ
Реклама
Фото
6
В поезде-музее новосибирского метро открылась экспозиция, посвященная пожарной службе
16
В Москве открывается выставка Антонио Бандераса Women in Gold
7
Очистить Байкал за 360 минут: волонтеры собрали на берегах озера тонны мусора
Интересное
Собери ребенка в будущее
Дорога к знаниям: как дети разных стран добираются до школы
Можно ли собрать ребенка в школу и не разориться
Выборы-2016
Узнай, как в мире выбирают парламент
История выборов в Госдуму. Инфографика ТАСС
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
В Кремле прокомментировали сообщения об отставке Бастрыкина
2
В Германии произошли столкновения беженцев с местными жителями
3
В Польше открыли капсулу времени, оставленную нацистами
4
СМИ: изъятые у Захарченко миллиарды связаны с "семейным бизнесом"
5
РСА: предложенная Минфином реформа ОСАГО не проходила актуарных расчетов
6
Источник: показания на Захарченко дал один из топ-менеджеров Нота-банка
7
Захарова пожелала Клинтон дойти до финиша и не потерять эстафетную палочку
Темы дня
Реклама