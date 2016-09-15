Представитель РФ включена в исполком Международного совета по детской и юношеской книге

МОСКВА, 15 сентября. /ТАСС/. Представлять Россию в обновленном составе исполнительного комитета Международного совета по детской и юношеской (International Board on Books for Young People, IBBY) будет художник-иллюстратор, председатель секции "Книжная графика" Московского союза художников Анастасия Архипова. Об этом сообщили в пресс-службе Роспечати.

Новый список

На официальном сайте Международного совета по детской книге (IBBY) опубликован новый список членов исполнительного комитета, в который вошли представители от Франции, ЮАР, США, Ирана, Великобритании, Монголии, Турции, Мексики, Китая и России. "За признание особых заслуг и успехов в сфере литературы для детей, книжного искусства и книжной культуры детства на Генеральной ассамблее Международного конгресса было принято решение включить в состав исполнительного комитета IBBY художника- иллюстратора, председателя секции "Книжная графика" Московского союза художников Анастасию Архипову", - отметили в Роспечати.

По словам самой Архиповой, основные задачи совета - способствовать взаимопониманию между народами через детские книги, стимулировать издание книг высокого качества, поддерживать тех, кто работает в этой области в трудных условиях, а это значит - творческий обмен лучшим, что создается для детей в разных странах.

"Теперь национальная секция России в IBBY сможет получать информацию из первых рук обо всем, что происходит в мире в области детского книгоиздания. У нас также появится возможность участвовать в разработке новых программ, внести свой вклад в принятие решений по ключевым вопросам, более активно привлекать своих авторов, художников и специалистов в мировой процесс творческого обмена, цель которого - воспитание нового поколения через высококлассную книгу", - приводит пресс-служба слова Архиповой.

Также на сайте IBBY был опубликован новый состав жюри премии Ганса Христиана Андерсена - одной из самых престижных международных наград среди детских авторов, которая будет вручаться в 2018 году. Из 17 кандидатур, представленных национальными секциями, было избрано 10 специалистов из Японии, Испании, Словении, Греции, Ливана, Венесуэлы, Египта, Аргентины и США. "В состав жюри был также избран представитель России - поэт, переводчик, критик, сотрудник Российской государственной детской библиотеки Денис Безносов", - сообщили в пресс-службе Роспечати.

По словам Безносова, работа в жюри премии предстоит ответственная и сложная, но интересная.

"Премия Ганса Христиана Андерсена - главная и самая престижная премия в области детской литературы и иллюстрации. Войти в состав жюри - большая честь, ведь прежде Россию представляли такие классики, как Агния Барто и Ирина Токмакова. Это также уникальная возможность выбрать и представить юным читателям лучшие образцы детской литературы", - сказал Безносов.

О совете и премии

Международный совет по детской и юношеской книге - некоммерческая общественная организация, созданная в 1953 года при ЮНЕСКО и ЮНИСЕФ, в настоящее время насчитывает 75 национальных секций и объединяет самых заслуженных представителей мира книжной культуры детства, писателей, художников, издателей, переводчиков, критиков, исследователей, педагогов, журналистов. "Под крылом" IBBY находятся премия Ганса Христиана Андерсена, премия Асахи, Международный почетный список лучших авторов, иллюстраторов и переводчиков. IBBY проводит ежегодно Международный день детской книги 2 апреля, который каждый раз спонсируется одной из стран - членов совета. В 2017 году это будет Россия.

Премия имени Ганса Христиана Андерсена - литературная премия, которой с 1956 года награждаются лучшие современные детские писатели и художники-иллюстраторы со всего мира. Премия представительнице СССР была вручена лишь однажды - в 1976 году Татьяне Алексеевне Мавриной, художнику- иллюстратору детской книги.