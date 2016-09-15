ФССП: ответственность за езду в пьяном виде должна быть ужесточена

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МОСКВА, 15 сентября. /ТАСС/. Ответственность за езду в пьяном виде должна быть ужесточена. Такое мнение высказал глава Федеральной службы судебных приставов (ФССП) России Артур Парфенчиков.
"Мы увидели, что по этому направлению у нас есть недоработки. Думаю, по итогам года ответственность пьяных водителей будет ужесточена", - сказал он.
Глава службы добавил, что количество исполненных судебных решений по сравнению с прошлым годом выросло почти на 45%. "Фактически взысканы штрафы на сумму 2,7 млрд рублей, а в первом полугодии этого года - 1,6 млрд", - добавил Парфенчиков.