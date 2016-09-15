В Сургуте незаконно установлен памятник Сталину

ЕКАТЕРИНБУРГ, 15 сентября. /ТАСС/. Общественники Сургута (Ханты-Мансийский автономный округ - Югра) незаконно установили бюст Иосифа Сталина недалеко от места, где должен расположиться монумент репрессированным. Об этом корреспонденту ТАСС сообщил начальник управления информационной политики администрации Сургута Екатерина Швидкая.

"Бюст Сталина был установлен в четверг незаконно. Рядом комиссией по топонимике согласовано место для установки памятника репрессированным, на который сейчас собирают средства", - сказала она.

Сейчас на месте установки работает муниципальный контроль. "Скорее всего, будет составлен акт о незаконной установке. Если это будет доказано, то строение снесут", - добавила Швидкая.

Общественники обратились с заявлением об установке памятника Сталину в мае этого года. "Все это время согласование памятника шло по установленной процедуре. Проект был направлен в комиссию по топонимике, которая принимает решение об установке. Мнение комиссии разделилось, было предложено учесть мнение репрессированных, многие из которых высказались против установки", - пояснила собеседница агентства.

Тогда было принято решение - спорную ситуацию разъяснит общественный совет, который по регламенту будет создан после думских выборов. "Туда войдут авторитетные люди города. Ответ с изложением ситуации был отправлен общественникам, однако они заявляют, что его не получали", - рассказала Швидкая.

Общественники, которые установили бюст Сталину, недавно создали свой совет, который на первом заседании и принял решение об установке конструкции. По словам инициатора установки Дениса Ханьжина, решение основано на мнении людей. "Мы установили памятник на муниципальной земле, которая принадлежит народу. Монумент поставлен на берегу Оби в месте, откуда люди уходили на фронт. Если суд примет решение о том, что установка незаконна, мы пойдем в вышестоящие инстанции", - сообщил он в беседе с корреспондентом ТАСС.

Памятник спецпереселенцам

Как сообщил Акимов, который является инициатором установки монумента спецпереселенцам Югры, тема репрессированных в округе стоит очень остро. "Еще не высохли слезы тех людей, которые сюда были сосланы. В 1932 году было сослано почти 9 тысяч человек - это примерно половина того населения, которое тогда жило в поселке. Ставить памятник на этом месте - кощунство", - заявил Акимов.

Как уточнил Акимов, в 1930 году людей высадили на берегу, они жили в бараках, занимались лесоповалом и рыбалкой. "Все это происходило на холоде, не было даже возможности высушить свой костюм", - отметил он. Точных данных о том, сколько было репрессировано в первый год, нет, так как учет велся семьями, однако в апрельской переписи 1932 года в Сургуте и Сургутском районе было почти 9 тысяч переселенцев", - добавил председатель общественной организации. Всего в округ, по его словам, были сосланы от 30 до 40 тысяч спецпереселенцев.

Памятник спецпереселенцам, который планируют установить в Сургуте, будет представлять собой две стелы: стену, расколотую надвое. "Через нее должна идти дорожка и силуэт человека, который смог пройти сквозь эту стену - человека, который пережил политические репрессии. Еще с одной стороны будет несколько фигур людей, которые не смогли преодолеть стену. Это символ тех спецпереселенцев, которые погибли", - рассказал собеседник агентства.

На установку монумента был выигран грант более 1 млн рублей. "Осталось собрать еще порядка 5 млн. В любом случае, независимо от того, как быстро мы сможем собрать деньги, монумент будет установлен. Свое решение мы не поменяем, даже в связи с сегодняшний установкой бюста Сталина", - рассказал Акимов.

Идея установки памятника жертвам политических репрессий возникла в 2005 году, однако ее реализацией организация "Наша память" занялась только в 2010 году. "Администрация Сургута согласовала и проект, и место. Теперь осталось его реализовать", - добавил собеседник.

Сейчас в поселке Черный Мыс еще живут те спецпереселенцы, которые в то время были детьми, а также их родственники.

Историческая память

По данным администрации Сургута, вопрос стоит остро из-за исторической памяти населения. "Сюда ссылались политические заключенные, здесь был целый поселок со спецпереселенцами, который называли "За рекой". Сейчас в Сургуте живут их потомки, и, естественно, у них крайне негативная оценка этой ситуации", - отмечала ранее начальник управления.

Ранее ТАСС сообщал, что на установку бюста Иосифа Сталина в Сургуте собрано порядка 150 тыс. рублей. Также установить памятник Сталину планируют в Екатеринбурге, однако пока решение об этом не принято. Данная инициатива вызвала неоднозначную реакцию общественности.

Так, профессор, член комитета Совета Федерации по науке, образованию и культуре Виктор Кондрашин заявил ТАСС, что установка памятника Сталину в Екатеринбурге "играет" против современной России и может вызвать раскол общества. По мнению народного художника РФ Виталия Воловича, ставить памятник Сталину рано, так как для оценки его участия в истории должно пройти больше времени.