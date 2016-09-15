Депутаты ЛДПР предлагают штрафы до 300 тыс. руб. за требование платы за доступ к водоемам

МОСКВА, 15 сентября. /ТАСС/. Депутаты ЛДПР Алексей Диденко и Михаил Дегтярев внесли в Госдуму законопроект, согласно которому предлагается взимать штрафы до 300 тыс. рублей за незаконное требование платы за доступ граждан к водному объекту или его береговой полосе. Текст документа размещен в электронной базе данных нижней палаты парламента.

Разработчики в пояснительной записке напоминают о праве граждан на доступ к водному объекту общего пользования и его береговой полосе. При этом, указывают они, Земельный кодекс РФ допускает возможность взимания платы с граждан за пользование сервитутом, то есть за право прохода к водному объекту общего пользования (моря, реки, озера). Однако, по их словам, часто собственники земельных участков, расположенных на пути к водоему, преграждают путь к береговой части забором, шлагбаумом, а на подходе взимают плату якобы за услуги по предоставлению лежака, душевой, зонта, уборке мусора, пользованию площадкой для волейбола или тенниса. Кроме этого, отмечают они, имеют место случаи, когда плату за проход к водному объекту взимают лица, не являющиеся собственниками земельных участков.

"В связи с вышеизложенным законопроектом предлагается запретить взимание платы за проход и проезд по земельному участку, обремененному публичным сервитутом в целях обеспечения доступа граждан к водным объектам", - заявляют авторы. Кроме того, собственник такого земельного участка должен будет обеспечивать проход или проезд через земельный участок не менее чем через каждые 1,5 км.

Также разработчики считают целесообразным расширить состав правонарушения, связанного с несоблюдением условий обеспечения свободного доступа граждан к водному объекту общего пользования. Так, за воспрепятствование доступа граждан к водоему в Кодекс РФ об административных правонарушениях (КоАП РФ) они предлагают ввести положение о штрафах для граждан до 5 тыс. руб., для лиц без образования юридического лица до 40 тыс. руб., для юридических лиц - до 50 тыс. руб. За незаконное требование платы либо нарушение публичного сервитута, обеспечивающего доступ граждан к водному объекту, предлагаются штрафы для граждан в размере до 10 тыс. руб., для лиц без образования юридического лица - до 60 тыс. руб., для должностных лиц - до 50 тыс. руб., для юридических лиц - до 300 тыс. руб. или административное приостановление деятельности на срок до 90 суток.