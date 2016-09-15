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Семьдесят стран примут участие в конференции научных парков IASP в Москве

Общество
15 сентября, 13:40 UTC+3
На форум зарегистрировались 1600 участников, из которых более половины - из-за рубежа
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МОСКВА, 15 сентября. /ТАСС/. Участие в 33-й ежегодной конференции IASP в Москве примут 70 стран. Об этом журналистам сообщил генеральный директор технопарка "Сколково" Ренат Батыров.

"На сегодняшний день в конференции зарегистрированы 1600 участников, более половины которых из-за рубежа. 70 стран-участников", - сообщил Батыров. По его словам, успех конференции будет измеряться по количеству контрактов, которые будут заключены после ее проведения.

По данным департамента науки, промышленной политики и предпринимательства Москвы, в конференции примут участие все 26 технопарков столицы.

IASP (International Association of Science Parks and Areas of Innovation) - Международная ассоциация технопарков и зон инновационного развития - это неправительственная организация, которая имеет специальный консультативный статус при Экономическом и Социальном совете ООН. Всемирная конференция IASP проводится ежегодно.

33-я ежегодная всемирная конференция научных парков и зон инновационного развития IASP пройдет в Москве 19-22 сентября. Ее организует инновационный центр "Сколково" совместно с АО "РВК", Научным парком МГУ, Фондом содействия инновациям и технопарком "Строгино" при поддержке правительства Москвы.

IASP 2016 Moscow - это более 1500 участников из 70 стран мира (Китай, Австралия, США, Турция, Италия, Иран, Мексика, Южная Корея и многие другие страны). Тема конференции: "Глобальный разум - объединение инновационного сообщества с целью интернационализации, устойчивого развития и роста".

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