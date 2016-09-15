Путин и Медведев обсудили возможность создания экспозиции древних раскопок в Крыму

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КЕРЧЬ, 15 сентября. /ТАСС/. Музей для экспозиции артефактов, обнаруженных в районе Митридатских лестниц, может быть создан в Керчи. Речь об этом шла во время посещения президентом РФ Владимиром Путиным и премьер-министром РФ Дмитрием Медведевым исторического объекта, являющегося одной из главных достопримечательностей города.
Во время посещения президентом и премьером древнего памятника истории и культуры директор музея рассказала им, что археологи в Крыму находят предметы культуры и быта периода древней Греции, скифского государства, тавров.
"Нужно поговорить о создании (музейной) программы; это музефицировать нужно, и здесь точно не будет спора с представителями клерикальных кругов никаких, потому что представителей древнегреческих церквей здесь нет", - сказал Путин. "Это точно нужно музефицировать и сделать хорошую программу", - повторил он.
"Мы обязательно оценим это, сделаем отдельный объект и постараемся деньги на это отыскать", - подчеркнул Медведев.
Глава правительства также поручил крымским властям следить за сохранностью ценностей и археологических находок. "Копатели сюда приходят; надо власть употреблять, по рукам бить и кого-то к ответственности привлекать, потому что растащат все", - предостерег он.
Гора Митридат, названная по имени погибшего здесь понтийского царя Митридата VI Евпатора, находится в центре Керчи и содержит множество памятников Античности, Средневековья и Нового времени.
На горе располагается также Обелиск советским воинам, павшим при освобождении Керчи в годы Великой Отечественной войны.
Большая лестница была возведена на северо-восточном склоне горы Митридат в 1833-1840 гг. работавшим в России итальянским архитектором Александром Дигби и насчитывает 423 ступени.
Большая Митридатская лестница разрушалась дважды - в Крымскую войну и в годы Великой Отечественной, в результате чего был утрачен почти весь ее изначальный декор, балюстрады с вазами, грифоны и т. д., а стены и ступени получили многочисленные повреждения.
Еще одна Митридатская лестница - Малая (Константиновская) - была сооружена в 1866 г на северном склоне горы на средства купца Константинова и носит его имя.
Последний раз капитальный ремонт Большой и Малой Митридатских лестниц проводился более 30 лет назад. На их новую реконструкцию необходимо около 1,2 млрд рублей.