Путин и Медведев обсудили возможность создания экспозиции древних раскопок в Крыму

КЕРЧЬ, 15 сентября. /ТАСС/. Музей для экспозиции артефактов, обнаруженных в районе Митридатских лестниц, может быть создан в Керчи. Речь об этом шла во время посещения президентом РФ Владимиром Путиным и премьер-министром РФ Дмитрием Медведевым исторического объекта, являющегося одной из главных достопримечательностей города.

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Во время посещения президентом и премьером древнего памятника истории и культуры директор музея рассказала им, что археологи в Крыму находят предметы культуры и быта периода древней Греции, скифского государства, тавров.

"Нужно поговорить о создании (музейной) программы; это музефицировать нужно, и здесь точно не будет спора с представителями клерикальных кругов никаких, потому что представителей древнегреческих церквей здесь нет", - сказал Путин. "Это точно нужно музефицировать и сделать хорошую программу", - повторил он.

"Мы обязательно оценим это, сделаем отдельный объект и постараемся деньги на это отыскать", - подчеркнул Медведев.

Глава правительства также поручил крымским властям следить за сохранностью ценностей и археологических находок. "Копатели сюда приходят; надо власть употреблять, по рукам бить и кого-то к ответственности привлекать, потому что растащат все", - предостерег он.

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Гора Митридат, названная по имени погибшего здесь понтийского царя Митридата VI Евпатора, находится в центре Керчи и содержит множество памятников Античности, Средневековья и Нового времени.

На горе располагается также Обелиск советским воинам, павшим при освобождении Керчи в годы Великой Отечественной войны.

Большая лестница была возведена на северо-восточном склоне горы Митридат в 1833-1840 гг. работавшим в России итальянским архитектором Александром Дигби и насчитывает 423 ступени.

Большая Митридатская лестница разрушалась дважды - в Крымскую войну и в годы Великой Отечественной, в результате чего был утрачен почти весь ее изначальный декор, балюстрады с вазами, грифоны и т. д., а стены и ступени получили многочисленные повреждения.

Еще одна Митридатская лестница - Малая (Константиновская) - была сооружена в 1866 г на северном склоне горы на средства купца Константинова и носит его имя.

Последний раз капитальный ремонт Большой и Малой Митридатских лестниц проводился более 30 лет назад. На их новую реконструкцию необходимо около 1,2 млрд рублей.