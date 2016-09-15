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Коллекция украшений Лепса дебютировала на ювелирной выставке в Гонконге

Общество
15 сентября, 14:32 UTC+3 ГОНКОНГ сентября. /Корр.ТАСС, Александр Зюзин
Марка GL Jewelry представила серию "брутальных" украшений для мужчин из серебра в готическом стиле
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Григорий Лепс

Григорий Лепс

© Антон Новодережкин/ТАСС

ГОНКОНГ /СЯНГАН/, 15 сентября. /Корр.ТАСС Александр Зюзин/. Россия стала заметным участником крупнейшей в Азии международной ювелирной выставки (September Hong Kong Jewellery & Gem Fair-2016). Она проходит в Гонконге и собрала более 3,6 тыс. компаний из 55 стран и территорий.

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Российский национальный стенд объединил более двух десятков производителей ювелирных изделий. Они представляют самый разный ассортимент - от продукции массового спроса до дорогих высокохудожественных штучных и эксклюзивных украшений.

Особый интерес посетителей вызвала коллекция ювелирного дома GL Jewelry, принадлежащий популярному российскому артисту Григорию Лепсу. Эта новая компания, которой только исполнился год, впервые участвует в международной выставке и представляет "брутальные" украшения для мужчин - браслеты, перстни, подвески, выполненные из серебра в готическом стиле.

"Все эти изделия ручной работы. Причем, Григорий сам принимает активное участие в их дизайне. Это, словно отражение его внутреннего мира", - отметила в беседе с корр.ТАСС супруга певца Анна Лепс. По ее словам, организаторы выставки в Гонконге сами предложили GL Jewelry развернуть стенд в почетном премиум-павильоне, когда ознакомились с ее продукцией. И это неудивительно: ничего похожего на выставке не найти.

"Мы считаем, что на сегодняшней день в мужской "ювелирке" существует большой провал, и мы пытаемся его заполнить. Но мы также сейчас готовим и женскую коллекцию. Ведь много представительниц прекрасного пола, как выяснилось, тоже хотят иметь изделия в таком же "рокерском" стиле, и мы их разрабатываем", - отметила Анна Лепс.

Она сообщила, что уже в декабре-январе GL Jewelry собирается открыть фирменный бутик в центре Москвы. Пока изделия этой фирмы эксклюзивно продаются в ЦУМе, а также в Санкт-Петербурге и Омске. Их стоимость составляет от 300 до пяти тысяч долларов.

Кто еще представил Россию на выставке

Ювелирный дом Кабаровских из Костромы уже третий раз участвует в гонконгской выставке и представляет коллекции изделий, выполненных с применением техники горячей эмали.

"Чтобы участвовать в таких экспозициях, надо предлагать уникальную продукцию - конкуренция здесь огромна. Поэтому мы несколько лет назад освоили давно позабытую древнейшую технику горячей эмали и воплотили ее в современных дизайнах", - рассказала Вера Кабаровская. Она отметила наличие интереса к подобным изделиям в Азии, что побудило компанию год назад открыть собственный магазин в Пекине.

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Крупное предприятие "Золотые узоры" - тоже из Костромы - выходит на азиатский рынок впервые. "Этот рынок нам, безусловно, интересен. Надеемся набрать максимальное количество договоренностей. В России мы давно заняли свою нишу, будем пытаться найти себя и здесь", - отметила в беседе с корр.ТАСС коммерческий директор компании Ольга Быстрякова. Костромчане представляют эксклюзивные коллекции из золота, бриллиантов, сапфиров. В их числе - миниатюрные "матрешки", которые можно носить как подвеску или по желанию трансформировать в перстень и две серьги.

Среди других российских участников - предприятия "Садко", "Альфа-Карат", "Дельта". Организаторами павильона выступают компании "РЕСТЭК JUNWEX" совместно с UBM Asia и общественным объединением Клуб "Российская Ювелирная Торговля". Выставка продлится до 19 сентября.

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