Крымские историки предложили Путину и Медведеву в 2018 году отметить день рождения Керчи

КЕРЧЬ, 15 сентября. /ТАСС/. Крымские историки предложили президенту РФ Владимиру Путину и премьер-министру РФ Дмитрию Медведеву в 2018 году отметить день рождения Керчи, которая, по данным последних научных экспертиз, может претендовать на звание старейшего города России. Путин и Медведев сегодня встретились в Керчи и вместе осмотрели Митридатские лестницы.

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Об истории этого памятника им рассказала генеральный директор Восточно-крымского историко-культурного музея-заповедника Татьяна Умрихина. Она также сообщила, что недавние научные экспертизы подтвердили, что возраст Керчи превышает 2600 лет, о чем свидетельствуют многочисленные археологические раскопки.

"Это раскопки. Была проведена в течение трех лет экспертиза. В этом году находки это подтвердили. Владимир Владимирович, позвольте мне взять смелость на себя и сказать: если вместе с пуском моста в 2018 году мы отпразднуем день рождения самого древнего города на территории России, то это будет такой всплеск и потенциал развития", - заявила Умрихина.

Отвечая на уточняющий вопрос Путина о возрасте города, она подтвердила, что Керчь, согласно последним данным, древнее, чем Дербент, и Керчи более 2600 лет. Как рассказала Умрихина, много веков назад в Крыму образовалась не только Боспорское царство, но и сильное скифское государство, которые после многих разногласий перестали конкурировать и договорились о мире. "А потом они сумели договориться, и женились цари на царях, на царевнах", - отметила директор музея.

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Путин и Медведев заметили эту оговорку и перевели ее в шутку. "Раньше проще было. В смысле на царях", - пошутил Медведев. "Это европейская версия", - с улыбкой заметил он. "Это же ошибка", - обратил внимание на оговорку Путин.

"Это голландская (версия). Которые (голландцы) забрали у нас золото", - рассмеялась Умрихина. Впрочем, первые лица государства не стали акцентировать на этом внимание и продолжили разговор об уникальных ценностях и трофеях, которые ученые и археологи до сих пор продолжают находить на этом месте.