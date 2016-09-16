Шоу иллюзий: лучшие трюки Дэвида Копперфильда

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16 сентября исполняется 60 лет одному из самых популярных и харизматичных фокусников мира Дэвиду Копперфильду. Он покорил зрителей эффектными магическими шоу, в которых представлял сложнейшие трюки.
ТАСС собрал самые интересные из них.