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Шоу иллюзий: лучшие трюки Дэвида Копперфильда

Общество
16 сентября, 13:18 UTC+3
Одному из самых харизматичных иллюзионистов мира исполняется 60 лет
Материал из 1 страницы
Дэвид Копперфильд

Дэвид Копперфильд

© Charles Sykes/AP

16 сентября исполняется 60 лет одному из самых популярных и харизматичных фокусников мира Дэвиду Копперфильду. Он покорил зрителей эффектными магическими шоу, в которых представлял сложнейшие трюки.

ТАСС собрал самые интересные из них.

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